Es el momento de llenar de deportistas las calles de Cáceres. Va a ser un gran espectáculo». Así de rotundo se expresa el deportista Kini Carrasco, organizador de la VI Carrera Solidaria que lleva su nombre. Tras un año de paréntesis a causa del covid-19, la ciudad de Cáceres se prepara a marchas forzadas para acoger la sexta edición de este acontecimiento que mezcla solidaridad y deporte a partes iguales. La prueba se inicia en la avenida de España el próximo domingo 14 de noviembre a las once de la mañana.

Las previsiones están desbordando cualquier cálculo. Hay hambre de correr, de competir, de encontrarse con otros deportistas, de medir fuerzas y de ser solidarios. De hecho, a día de hoy los participantes ya han superado con creces los 600, según fuentes de la organización, que espera alcanzar sin problemas los 700. «Va a ser así. En Extremadura estamos acostumbrados a esperar al último momento para inscribirse y es posible que si se esperan a la última semana se queden sin dorsal. No lo hagan. Además, es una carrera ideal para todos, desde los que simplemente quieran ser solidarios a los que quieran hacer una buena marca», explica Kini Carrasco.

El Periódico Extremadura vuelve a colaborar con este gran acontecimiento en la ciudad como medio de comunicación oficial. Muchos son los clubes de toda España que ya han confirmado su asistencia para esta gran prueba a la que concurren tanto ciudadanos anónimos como deportistas del máximo nivel. «Los participantes se van a encontrar con grandes sorpresas y no me refiero a los obsequios de la bolsa de corredor. Van a correr deportistas con renombre. De hecho, aunque están por confirmar medallistas olímpicos y paralímpicos, es muy probable que estén en la línea de salida junto con algún campeón de Europa. Sí están ya confirmados ocho atletas del programa de paralímpicos. Aunque, me reitero en que la mayor motivación es el objeto de la recaudación», indica el organizador.

El atleta paralímpico Kini Carrasco, reciente Medalla de Extremadura, es el alma mater de esta prueba deportiva popular, cuyo objetivo es recaudar fondos con destino a la Fundación Juegaterapia. Gracias a su labor los niños ingresados en hospitales con área de oncología infantil pueden hacer más llevadera su estancia con los juguetes que esta fundación aporta. Otro dato interesante es que la participación de los niños es cada vez mayor en este evento. «Cuando comencé a organizar la carrera vi la labor que realiza Juegaterapia y me gustó mucho su lema ‘La quimio jugando se pasa volando’. Animo a todos a conocer su trabajo. Además, cada año el respaldo a la carrera solidaria es mayor y prueba de ello es que los empresarios de la ciudad se han volcado con ella», indica Kini.

Recorrido

La prueba desarrolla todo su recorrido en asfalto, partiendo de la avenida de España hasta llegar a la altura de la plaza de toros. Después realiza un recorrido de vuelta por la avenida de Cervantes y tras pasar el Puente de la Hispanidad se regresa a la avenida de España, donde en la calle San Pedro de Alcántara se recibe, en un espacio ornamentado por Jardinería Sara, a los corredores. El ambiente en esos momentos es indescriptible, de una enorme alegría en participantes y sus familiares que en muchas ocasiones los aguardan allí.

Toda la zona, controlada por la policía local, permanecerá cerrada al tráfico durante la prueba, que tendrá una duración máxima de hora y media. Habrá avituallamiento a los 5 kilómetros y otro una vez superada la meta.

Quienes deseen mostrar su lado más solidario pueden hacerlo en las tres categorías establecidas: Carrera de 10.000 metros (general masculina y general femenina, edad mínima 16 años), carrera de 5.000 metros (discapacitados, general masculina, general femenina, edad mínima 14 años), carrera de 2.500 metros (general masculina y general femenina, edad mínima 12 años).

También hay carreras infantiles, que comenzarán una vez finalice la prueba de los 10.000 metros, con los siguientes grupos: Menores de 4 años (una vuelta al circuito, 200 metros), De 5 a 7 años (2 vueltas al circuito), De 8 a 10 años (3 vueltas al circuito) y De 11 a 14 años (4 vueltas al circuito).

Mañana a las dos de la tarde finaliza el primer periodo de inscripciones, a través de la web www.pulsaciones.net, cuyo precio será de 5 euros sin camiseta y 10 euros con camiseta conmemorativa. A partir del 21 de octubre se abre un periodo extraordinario para inscribirse, en el que costará 7,5 euros sin camiseta y 15 euros con camiseta. Los que quieran hacer una donación especial pueden hacerlo adquiriendo un dorsal de plata (25 euros), oro (50 euros) y platino (100 euros). Los dorsales pueden retirarse a partir de las 9.30 de la mañana en la carpa situada en la meta.

Los tres primeros clasificados en cada una de las categorías establecidas recibirán sus correspondientes medallas. La organización puede solicitarles la acreditación de los datos para comprobar su veracidad. Pueden descalificarse los corredores que no completen el recorrido, utilicen sustancias prohibidas, no lleven el dorsal o lo hayan manipulado. Habrá guardarropa y servicio médico para los corredores inscritos.

Los participantes están cubiertos por una póliza de seguros de responsabilidad civil. Si por alguna causa ajena a la organización no se pudiera realizar correctamente la prueba no se devolverá el importe de las inscripciones a los participantes.

La carrera cuenta con el apoyo de prestigiosas firmas como Caja Rural de Extremadura, Hyundai Maven e Hijos, el Ayuntamiento de Cáceres, Vitaldent, Sprinter o la Fundación Jóvenes y Deporte, entre otras muchas. Incluso una empresa radicada en Almendralejo que no ha dado a conocer su nombre, ha adquirido 200 dorsales. Y todo por la sonrisa de un niño.