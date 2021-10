Si alguien atrajo el foco en el congreso de microcirugía que se celebra en Cáceres esta semana es el doctor Pedro Cavadas. El mediático cirujano intervino este viernes como ponente en la cita que reúne a más de un centenar de especialistas en la materia en el centro de cirugía de mínima invasión Jesús Usón.

Antes de la ponencia, Cavadas atendió a los medios ante los que confesó que era la primera vez que visitaba el centro cacereño ante el que se mostró «impresionado» por su potencial. Aplaudió el regreso de los encuentros presenciales porque «dan lugar a más intercambio y son más productivas» al mismo tiempo que calificó su presencia en el congreso de mero atractivo. «Vengo en calidad de mascota exótica para que no se vayan del congreso», sostuvo.

Restó también importancia a la importancia de la tecnología en la microcirugía. "No requiere mucha tecnología, los vendedores me estarán mirando mal porque tienen que vender sus cosas pero realmente se necesita muy poquito instrumental, un microscopio aseado y un cirujano que sepa su trabajo, no depende de la tecnología sino de alguien que sepa hacer las cosas". Por último, se negó a responder cuestiones relacionadas con sus declaraciones en medios de todo el país sobre la pandemia y los efectos de la vacuna. «No es que no pueda, es que no quiero», concluyó.