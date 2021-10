Hay que reconocer que las grandes inversiones suelen pasar de largo por Cáceres, pero no todo es un desierto. Una decena de propuestas privadas, cuatro público-privadas y una pública están llamando a las puertas de la ciudad para dejar capital y crear puestos de trabajo. Proyectos hay muchos, pero no todos tienen la capacidad de generar empleo, o les falta definición. Este diario ha recopilado las 15 iniciativas con propuestas en firme y compromisos fehacientes que están en trámites o en desarrollo:

1. Centro Nacional de Energía

Será un espacio de referencia nacional e internacional, en el que trabajarán 150 científicos cuando ya esté a pleno rendimiento en 2025. El Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía se ubicará en el campus y será un punto estratégico en la lucha contra el cambio climático, porque tratará de resolver el gran problema a la hora de cambiar a un consumo más respetuoso: cómo almacenar y transportar la energía procedente de fuentes renovables. Una inversión de 70 millones ya garantizados por el Gobierno lo hará posible a través de tres áreas de investigación: el desarrollo del hidrógeno verde, de baterías y supercondensadores, y de la energía térmica. Las contrataciones han comenzado.

2. Ingenostrum: polígono verde

Ingenostrum, una de las mayores firmas de ingeniería de Europa, que está realizando inversiones mil millonarias en la actualidad, tiene entre sus principales proyectos la creación del Polígono Eco-Industrial CC Green, en una zona aún sin desarrollar en Capellanías. Se trata de una iniciativa público-privada en colaboración con Junta y ayuntamiento (parte del suelo es público), que pretende implantar un nuevo modelo de parque ‘ecoindustrial’ con energía abundante, barata y sostenible, al nutrirse de las grandes plantas fotovoltaicas en proyecto y en ejecución a su alrededor. Ya existe interés por asentar en este polígono un data center, una planta piloto de hidrógeno en colaboración con la energética publica noruega Statkraft, y un centro profesional de formación vinculado a la transición energética.

3. Llueven las fotovoltaicas

El paraíso para las fotovoltaicas se llama Cáceres. Grandes llanos soleados sin apenas aprovechamiento económico y con escasas trabas urbanísticas, están favoreciendo el desembarco de diversos parques energéticos, que a su vez alimentan proyectos como los ya citados. Así, la empresa Alter Enersum desarrolla tres plantas en el municipio cacereño, junto al polígono del Casar, a ambos lados de la N-630, con una potencia de 150 MW y una inversión de 56 millones. Tiene otra en perspectiva en Cáceres, que unida a dos más en Mérida y Alconchel sumarían 62 MW y 32 millones de inversión. Asimismo, Iberdrola ejecuta junto a la N-521 la planta ‘Los Arenales’ (96 millones), también en el municipio de Cáceres, con 150 MW. En tramitación hay más: las seis plantas de Mejostilla, al este del Polígono Ganadero, con 40 MW y una inversión de 28 millones; las cuatro de Acciona junto a la carretera de Badajoz (dos con 500 MW); y una de 10 MW junto al Guadiloba.

4. Compras y ocio: Way Cáceres

El Parque Comercial Way Cáceres superó la pasada primavera todos los trámites exigidos por Urbanismo y presentó su proyecto, de 35 millones, que la promotora Kronos pretende iniciar este mismo año en la parcela del viejo matadero, junto a Carrefour. Será un gran espacio de 26.000 m² en dos edificios conectados, que prevé crear 300 empleos directos mediante varias ofertas vinculadas al ocio y a las compras, como una tienda de Decathlon de 3.000 m², siete salas de Cines La Dehesa (1.200 butacas), locales de restauración (ocuparán un 20%) y firmas de moda, hogar o alimentación. Hace unos días, el ayuntamiento solicitó al Ministerio de Transportes un tramo de la N-521 para crear unos accesos adecuados.

5. Parque de medianas de Bogaris

Antes del verano también se dio el visto bueno municipal al parque de medianas superficies de Bogaris, con 9.000 m² de superficie bruta alquilable entre Leroy Merlín y Carrefour, con el que además existe un acuerdo para compartir accesos y estacionamientos, aunque Bogaris creará otros 150 aparcamientos. Permitirá la llegada a la ciudad del primer restaurante KFC y del primer establecimiento Kiwoko, aunque faltan por confirmar estas y otras marcas.

6. Otra superficie en Nuevo Cáceres

La Comisión Municipal de Desarrollo Urbano aprobó el 9 de septiembre de forma inicial el programa de ejecución de San Antonio Comercial, una parcela donde en tiempos trató de instalarse La Calera con E. Leclerc, y donde la promotora Sovcom Invest, propietaria del 80% del suelo, quiere desarrollar usos comerciales con una edificabilidad de 34.319 m². Serán varias naves con firmas del sector textil, alimentación... La urbanización debería estar lista en dos años con las conexiones viarias garantizadas en el programa técnico, que además incluye plazas de aparcamiento.

7. Ikea abre en breve en Cáceres

Creada hace ochenta años en Suecia y llegada hace un cuarto de siglo a España, Ikea es la primera marca que toda ciudad quiere tener cerca. La multinacional ha anunciado su implantación en Cáceres a finales de octubre con un local de 125 m² en el centro comercial Ruta de la Plata, donde los clientes podrán diseñar proyectos personalizados para las estancias de su hogar junto con expertos de Ikea. En principio habrá seis empleados que además facilitarán las compras online de productos de la firma, y los servicios de recogida, transporte y montaje. De hecho, también se abrirá en Ruta de la Plata un almacén de Ikea de 250 m2 con nueve trabajadores, para la recogida de esta mercancía.

8. El coloso de Electrocash

La Comisión Municipal de Desarrollo Urbano también acaba de aprobar el estudio de detalle de un nuevo área comercial en Maltravieso, que llevará el nombre de ‘Euroelectrodomésticos’, ya que la está construyendo la firma Electrocash para ubicar allí sus almacenes y oficinas centrales, además de una tienda, instalaciones de hostelería, ocio, un parque y una zona verde. Según publicó este diario el pasado día 15, la firma invierte 4 millones y prevé crear 40 puestos de trabajo.

9. Eurospar en casa Plata

La empresa extremeña Líder Aliment se encuentra en pleno proceso de expansión por la región y por otras zonas del país. Uno de sus proyectos estrella es la apertura en Cáceres de un Eurospar (Marca ‘Al Lado’) de 1.500 m², con un centenar de plazas de aparcamiento. Ya se encuentra en construcción en Casa Plata y prevé unos 25 empleos.

10. Un cinco estrellas en Godoy

El ayuntamiento ha firmado en septiembre la licencia de obra del Palacio de Godoy, un inmueble que se transformará en un hotel de lujo con 72 habitaciones y un restaurante de alto nivel. La promotora Scipión Perú se unirá a la empresa Panoram para gestionar este hotel de cinco estrellas, que operará bajo la marca ‘Collection by Hilton’. Una inversión de 13 millones de euros permitirá restaurar el mayor palacio de Cáceres (siglo XVI) y la construcción de un edificio anexo, así como recuperar sus jardines históricos (800 m²), donde además habrá una cafetería, una piscina cubierta y un centro de convenciones. Tendrá un total de 5.800 m² construidos. Se trata de una operación público-privada por la que la Junta, a través de la empresa Extremadura Avante, aporta el edificio (y mantiene su propiedad).

11. El alojamiento más exclusivo.

Once suites de cinco estrellas, de entre 60 m² y 120 m², formarán el hotel de cinco estrellas más exclusivo de la región y único en el país. Estarán en el Palacio Paredes-Saavedra de Cáceres (calle Ancha), un edificio de los siglos XIV-XVI que los titulares de Atrio han adquirido y puesto a punto con piezas, mobiliario y acabados de alto standing, para coronar una trayectoria profesional de éxitos con una actuación histórica. La rehabilitación, combinada con soluciones de arquitectura contemporánea, incluye baños de hasta 20 m² con cabinas de roble macizo y bañeras de mármol con grifos Vola (cada uno supera los 2.000 euros). El estudio de arquitectos Tuñón-Albornoz dirige el proyecto.

12. Proyecto ‘Gran Buda’

Cáceres albergará el mayor centro budista de Occidente y uno de los más importantes del mundo, con una inversión de capital asiático en torno a 25 millones de euros. Estará en el cerro Arropé, que desde abril ya es monte sagrado para los budistas, después de la bendición pertinente. Durante esos días, una delegación nepalí visitó la ciudad para poner en marcha el proyecto y se firmó el hermanamiento entre Lumbini y Cáceres. El proceso urbanístico está en marcha y el comienzo de las obras aún no tiene fecha. Incluirá una estatua de Buda sedente de 40 metros y 350 toneladas, e instalaciones destinadas a los amantes del yoga y la meditación, un monasterio, zonas ajardinadas, una biblioteca, una tienda de artesanía y una residencia para los monjes.

Una delegación extremeña encabezada por la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, junto al alcalde, Luis Salaya, y el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Calos, otras autoridades y diversos empresarios, viajará este jueves a Nepal para plasmar nuevos acuerdos y diferentes líneas de trabajo en agroalimentación, tecnología, salud, deporte y cultura.

13. Helga, suma y sigue

El exclusivo museo de arte contemporáneo Helga de Alvear, que alberga los fondos de la galerista alemana, se completará con una última actuación que el pasado mes ya recibió la licencia del ayuntamiento. Se trata de la construcción de otro edificio de vanguardia para albergar la nueva zona de oficinas y almacenes, a cargo del estudio Tuñón-Albornoz. Permitirá reunir en Cáceres todas las obras de Helga. Con esta ampliación se cierra un complejo que ya recibe visitas de medio mundo, al contener una de las mejores colecciones de arte privado en un recinto de reconocido diseño.

14. Doble museo en el Madruelo

El primer pleno municipal tras el verano trajo consigo la aprobación de la cesión a la Junta del antiguo colegio El Madruelo (Tenerías), donde se construirá un Museo de la Música con una inversión de más de 7 millones de euros. Acogerá una de las colecciones de instrumentos musicales etnológicos más importantes del mundo, además de piezas en cerámica española, todo ello de la Fundación La Fontana.

15. Secuencia de rodajes

El cine y las series han traído a la ciudad no uno, sino distintos proyectos. Cáceres se consolida como escenario de rodajes y la tendencia va a más. Solo la precuela de ‘Juego de Tronos’ (’House of the Dragon’) ha llenado estos días 900 de las 1.500 habitaciones de hotel y numerosos apartamentos. La ciudad ya ha tenido su papel en producciones como ‘La catedral del mar’, ‘Isabel’, ‘Still star-crossed’, ‘Inés del alma mía’ o ‘Sequía’.

La polémica de la mina no se soterra

Al margen de estos quince proyectos, la explotación del yacimiento de litio en Valdeflores es, de lejos, la mayor inversión (530 millones de euros) y la mayor dotación de empleo (710 puestos directos y unos 1.600 indirectos) que se plantea en el horizonte cacereño. Pero dicha mina sigue generando un profundo rechazo entre quienes no aceptan la nueva alternativa presentada hace unos días por la empresa australiana Infinity Lithium, que ha modificado su proyecto a cielo abierto por una explotación subterránea. El propio Gobierno municipal se muestra en contra.

La nueva propuesta plantea una explotación a 26 años con una producción de 20.000 toneladas de hidróxido de litio al año. Habría una planta industrial en parajes «ya degradados» según la compañía, que produciría hidróxido de litio y carbonato de litio. Toda la explotación ocuparía unas 60 hectáreas, el 30% de lo previsto en un principio, y se excavarían galerías de hasta 200 metros.