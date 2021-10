El Instituto Municipal de Juventud de Cáceres ha programado, en colaboración de la Red Eures, dos talleres para la búsqueda de empleo en Europa (Your Opportunity! Do not discard Europe in Your Future!). Cabe destacar que la Red Eures, es la red de cooperación europea de servicios de empleo que se dedica a favorecer el movimiento de trabajadores entre los diferentes países de la UE. Se celebrarán el martes, 26 de octubre, en el Espacio para la Creación Joven, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.