Cáceres vuelve a presumir de su belleza y lo hace en un video promocional editado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España que hoy ha presentado en el Palacio de la Isla el concejal de Turismo, Jorge Villar. Un trabajo "multilingüe" en el que se da difusión nacional e internacional a la capital. Se trata de dos visionados, uno de tres minutos y otro de nueve, a éste último se le define como 'la película' y en él se refleja a la perfección no solo el continente sino también el contenido del municipio a través de las emociones, el baile y la experiencia. "Cáceres tiene mucho que aportar", explica Villar.

En su comparecencia, el edil ha avanzado, por otro lado, que a partir de este jueves se retoman las Rutas Guiadas Innovadoras. Todas ellas comienzan a las cinco de la tarde, en la Oficina de Turismo y no es necesaria la inscripción previa sino que prima el orden de llegada hasta cubrir las 40 plazas.

Las primeras se celebran con dos ofertas, la primera lleva por temática 'Cáceres y América' y la segunda, 'Cacereños ilustres', entre los que no faltará Muñoz Chaves. La próxima semana tendrá lugar la 'Ruta de la morería y la judería nueva', una ruta accesible en la que se contará con la colaboración de Aspace, Aspainca, Down, Cocemfe y Divertea. El 18 no habrá ruta por la presencia del Mercado Medieval pero sí el 25, con otras dos, la Heráldica y la de Arte Contemporáneo con visita al Helga de Alvear, la Casa de los Caballos y la Galería Kernel.

Finalmente, Villar ha definido como "muy bueno" el puente de los Santos, pese a la lluvia. En Bujaco ha habido 1.138 visitantes y 1.426 han acudido a la Oficina de Información Turística. De todos ellos, 371 eran andaluces, 287 madrileños, 68 portugueses y 20 franceses, que han sido las procedencias más habituales.