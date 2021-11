"Llevamos una semana sin agua caliente". En estos términos se pronuncian los usuarios del centro de Feafes en Cáceres, que denuncian el corte de suministros en el edificio durante varios días. La queja afecta a los residentes en el inmueble que la entidad, ya extinta, tiene cedida en Mejostilla y donde se encuentran alojados los usuarios del recurso de salud mental que es competencia de la Junta de Extremadura. En declaraciones a este diario, una de las usuarias sostiene que desde hace días no tienen acceso a servicios mínimos y lamentan el déficit y desmantelamiento del servicio en líneas generales. «Hay compañeros que se duchan con agua fría, pero yo me he puesto enferma, no podemos estar sin ducharnos», expone.

Lamentan que lo han puesto en conocimiento de los propios trabajadores pero inciden también en su preocupación por la plantilla debido al estado de agotamiento en el que se encuentran por la situación de inestabilidad que llevan viviendo desde hace casi un año. Prácticamente a la totalidad de los empleados se les adeuda once meses en salarios.

Feafes Cáceres, entidad a la que la Junta le adjudicó el servicio, acumula 300.000 euros de deuda a trabajadores y proveedores. Se da la circunstancia de que la entidad acordó su disolución en una asamblea, una decisión que la junta directiva nunca ha aprobado porque entiende que no cumple los estatutos. Esta situación dificulta que los usuarios y los trabajadores puedan dirigirse a una dirección a la que reclamar. Sí han trasladado sus sucesivas quejas al Sepad, incluso han protagonizado encierros en el centro par amostrar su hartazgo por los impagos.

En el mismo sentido, los propios usuarios denuncian también la incertidumbre sobre el futuro del recurso en la ciudad, esta última, una cuestión que la propia gerencia del Sepad dejó en el aire la pasada semana en una comparecencia en Mérida. Este diario se puso en contacto con la Junta para que hiciera una valoración sobre el asunto pero no obtuvo respuesta.