El colectivo de artesanos de Cáceres ha criticado la decisión del Gobierno local de mantener en la plaza Mayor, y no en Cánovas, como se hacía antes de la pandemia, el mercado de Navidad, y que se haga al «antojo» del Ejecutivo municipal. En un comunicado, los comerciantes han denunciado que pagan, pero no les dejan «decidir», en referencia a las tasas que tienen que abonar por la instalación de puestos.

«Deseamos recuperarnos económicamente y no vivir de la caridad», han señalado. En este contexto, han lanzado sus críticas contra la edil de Comercio, Marián Costa, con la que se reunieron recientemente. «Somos autónomos, pequeñas empresas locales que nos sentimos engañados, pues no se han cumplido las fechas acordadas para darnos respuestas, quizás para ganar tiempo y así dejarnos sin movimientos», han señalado.

Al respecto, han añadido que Costa fue informada de la importancia que supone la campaña de Navidad para sus negocios, entre un 40 y un 50% de la economía anual de sus hogares, «que por un antojo suyo van directos a la ruina». A su juicio, «no es un año para experimentar», después de las restricciones que han sufrido por la pandemia, y han subrayado: «no somos dinamizadores, somos comerciantes y parte del tejido empresarial de esta ciudad». Por ello, el colectivo ha exigido que no trasladen sus negocios a su antojo.

La concejala de Economía y Mercados del Ayuntamiento de Cáceres, Marián Costa, ha defendido que el mercado navideño se traslade del Paseo de Cánovas a la Plaza Mayor porque es el lugar donde se suele celebrar este tipo de actividad, y ha señalado que la mayoría de los artesanos no se opone a esta decisión. Informa Europa Press. «Siempre hay comerciantes que se oponen en el momento que se cambia una ubicación pero eso no quiere decir que sean todos porque parece que los que hacen más ruidos son la mayoría pero no tiene por qué», ha señalado la edil al ser preguntada por este asunto tras la rueda de prensa de presentación de la feria Cáceres de Boda. Costa ha reiterado que «todos» los mercados navideños se suelen celebrar en espacios similiares a plazas.