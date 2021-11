El Ayuntamiento de Cáceres ha colocado banderas del Reino de Targaryen en los mástiles de la fachada del edificio consistorial y en la Torre de los Púlpitos, en agradecimiento a la productora HBO por haber elegido la ciudad para grabar ‘The House of the dragon’, la precuela de ‘Juego de Tronos’, que se emitirá en 2022.

Relacionadas Juego de Tronos desembarca y elige a Cáceres como base europea de rodaje

El objetivo de esta acción es ofrecer una imagen efímera en la localidad, idónea para la toma de fotos para el recuerdo del rodaje de la mítica serie, que concluye estos días las grabaciones en el municipio.