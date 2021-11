Este sábado, Dolores Campoy y su marido Ismael Guillén, junto a su sobrino Alfonso, inaugurarán en Cáceres el Centro Náutico España (en el Polígono de la Mejostilla, calle Pitágoras, nave 23-25). «La provincia cacereña posee numerosas costas de agua dulce y un barco pesquero es una de las mejores formas de disfrutarla». Es una buena razón, la que esgrime Dolores, para embarcarse con su familia en una gran aventura: montar un taller para el arreglo de embarcaciones de segunda mano dedicadas a la pesca del black bass, sirulos y lucios, que llegan de Estados Unidos, repararlas, homologarlas a la legislación de la Unión Europea, para después comercializarlas por el ancho y el largo de toda la geografía de nuestro país.

Si se afirmara que en las aguas de los ríos, pantanos y embalses extremeños hay oro, muchos no dudarían en salir de su casa a buscarlo rápidamente. Irían a la caza de fortuna y rebuscarían hasta dar con él. Pues bien, dicha zona tiene oro pero no en la forma que cabría esperar pues, en lugar del dorado metal, la valía de la zona posee forma de pescado. Se trata del Black Bass o perca americana, una especie introducida hace años en España cuya industria lejos de nuestras fronteras genera más volumen de negocio directo e indirecto que la NBA. Y no por su sabor sino por su valor deportivo.

Un espectáculo cuyos protagonistas conocen al detalle. «Desde hace bastantes años hemos centrado nuestro tiempo libre en esta modalidad de pesca, somos unos apasionados. Mi marido empezó a traer barcos americanos para darles una segunda vida, siempre con toda la documentación en orden. Él ha hecho muy buenas amistades con gente experta en este mundo (Jorge Reyes, Mack Cramer y Rafael Chave). Tras las reiteradas peticiones de bastantes aficionados, decidimos dar el salto y montar el negocio. Igualmente contamos en EEUU con varios comerciales (Pedro Piteira y Thomas Gary)», destaca Campoy.

Los emprendedores apuestan por Cáceres, por su costa de la que hace gala en el río Tajo, donde prueban los barcos

El hecho de que la náutica deportiva cope la mayor parte del trabajo de estos emprendedores en paralelo con el auge que están teniendo dichas embarcaciones, al margen de que, como aclara, «somos la única empresa en España que se dedique a ello. Realizamos, sobre todo, restauraciones, cambios de motor, mantenimiento, pintura...».

La base

Una vez listo, indican los empresarios, «ejecutamos las pruebas de navegación en el embalse de Alcántara, río Tajo. Con el objetivo de garantizar que todo funciona correctamente».

¿Qué es lo más importante para el equipamiento de un barco? «Disponemos de embarcaciones para diferentes números de tripulantes (dos, tres, cuatro y cinco). Aunque lo fundamental es el material de seguridad, que es obligatorio, tanto de conservación, como de salvamento: chalecos, una palanca de emergencia para detener la embarcación, sistema por satélite, que sirve para localización, entre otros», responde la empresaria con orgullo a El Periódico.

Evidentemente, ni Ismael, ni Alfonso, ni Dolores, ni ninguno de sus posibles empleados futuros, van a reparar en su taller la carabela ‘Santa María’, el navío de línea ‘San Juan Nepomuceno’ o el transatlántico ‘Titanic’, pero sí muchísimas otras embarcaciones que surcarán nuestra maravillosa costa de agua dulce, uno de los ecosistemas mejor conservados. Un motivo más de atracción turística, en la orilla de Cáceres.