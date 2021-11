El 9 de marzo de 2020, Juancho Marqués (Sevilla, 1987) aseguraba a este periódico que si daba dos conciertos en Cáceres era para que pudiera acudir un mayor número de público debido a la gran demanda. Ni él ni nadie sabía que tres días después un confinamiento domiciliario a causa de una pandemia mundial iba a obligar a aplazar su gira. Ahora, un año y medio después vuelve a la capital cacereña con el cartel de sold out para sus dos citas de este fin de semana (5 y 6 de noviembre) en la Sala Barroco.

El rapero asegura que el parón por el covid le supuso un fuerte impacto a nivel emocional. «Me afectó bastante emocionalmente. Ahora, con perspectiva, puedo decir que en lo personal me ha venido bien. Dentro de lo que cabe la valoración es positiva. Me ha servido para valorar cada vez más mi estabilidad y darme cuenta de la fragilidad de todo. Esto te ayuda a poner los pies en la tierra», explica.

En este año y medio le ha dado tiempo también a anunciar que iba a «desaparecer» por un tiempo de la música para centrarse en su nuevo disco, que define como «el trabajo de su vida». «Es un álbum lleno de featurings con muchísimos artistas diferentes y con la mayoría no había trabajado hasta ahora», cuenta. Se ha grabado en una casa en mitad del campo en Viveiro, un pueblo de Lugo. Aunque prefiere no desvelar detalles, sí que avanza que detrás de la producción ha estado Ale Acosta, de Fuel Fandango, y Gabriel Fernández, como en trabajos anteriores. «La importancia era disfrutar del proceso», argumenta.

La música, su espacio

A la libertad y al machismo le dedicaría la misma canción: Lisístrata de su amiga Gata Cattana. «Se convirtió en un himno», añade.

En cuanto al éxito, el músico tiene claro que no es prioridad en su vida. «No necesito tener un coche caro, ni busco llenar estadios. Me preocupo por ser feliz con lo que hago. Al fin y al cabo la vida se trata de disfrutar de los pequeños detalles. No tengo más finalidad. A los que les gusta más molar que hacer música son esclavos de sí mismos», sentencia.

Para él la música va más allá. «Me gusta transmitir lo que pienso. Dar luz a gente que le falta. Cuando haces las cosas de verdad y más honesto eres contigo mismo mejor llega y cala tu mensaje», explica. «La música es el espacio donde más me permito hablar de mi vida», desvela.

De vuelta a la crisis sanitaria. En este caso a la que atraviesa el sector de la cultura a causa del covid, el cantante confiesa no entender por qué se han llenado mítines políticos y plazas de toros y a las salas de conciertos se les exigía «un protocolo y unos aforos». «No es el mejor momento. Vivimos en una sociedad en la que cada vez importan menos los temas humanistas. Parece ser que lo que tiene que ver con las finanzas fluye y lo relacionado con el arte o la filosofía no tiene importancia. Bajo mi punto de vista es al revés. No podemos construir una estructura social saludable si no se parte de lo básico que es lo humano. ¿Qué hay más humano que la música o la filosofía?», reflexiona.

De raíces extremeñas

«De pequeño iba con mi familia a Madrigal de la Vera y a Jaraíz. Tengo recuerdos muy bonitos de Extremadura. Es una tierra que encanta», asegura. La madre del músico es de Fuente de Cantos y su abuelo materno de Almendralejo. Sin embargo, él nació en Sevilla y creció en Aranjuez, Madrid. «En realidad no sé ni de donde soy», bromea.

Confiesa que le gustaría poder disfrutar de la tierra extremeña con «más calma», algo que no sabe si le dará tiempo este finde. Lo que sí espera es que: «Cáceres me reciba con calor. Tengo muchas ganas de estos dos conciertos», apostilla.