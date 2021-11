'El rock suena en familia’ es el espectáculo que la Banda Sinfónica Provincial lleva esta mañana, a partir de las 12.30 horas, al Gran Teatro de Cáceres al precio de 6 euros. Se trata de un espectáculo musical, dirigido a las familias, en el que padres e hijos pueden disfrutar juntos de un recorrido por la historia de la música moderna a través de un género musical tan cercano a niños y adultos como es el rock and roll.

Los profesores de la sinfónica interactuaran con el público con obras de bandas tan representativas como Bon Jovi, Miguel Rios, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, The Rolling Stones, The Animals, The Doors, Pink Floyd, Queen, Europe y un largo etc.

Desde hace un tiempo, la sinfónica pone en marcha este tipo de iniciativas para consolidar los objetivos solidarios pedagógicos, acercando la banda y estableciendo una relación de complicidad y proximidad entre el público y la sinfónica.