Miguel Ángel Ruiz lleva en su nuevo perfil de whatsApp el mensaje ‘la vida es bella’. Él lo sabe mejor que nadie. Él que se ha quedado sin trabajo y sin hogar, que ha dormido en el cajero de Liberbank de la calle San Pedro, que ha pedido en la calle, que ha ahogado sus penas en el peor de los consuelos, que ha pasado frío, que ha hecho largas colas para lograr una cama y algo de calor... «Sí, la vida es bella y hay que aprovecharla. Ahora tengo una casa gracias a Cáritas y muchas ganas de salir adelante. Creo que lo tengo todo, que puedo ser autónomo hasta que Dios me llame para arriba», dice convencido con esa sonrisa que siempre le acompaña.

La vida se le torció demasiado pronto al ‘canario’, como muchos le conocen en Cáceres desde que llegó hace un año sin techo, sin dinero y sin rumbo. Se crió en un orfanato de Sevilla porque le faltaron sus padres. Muy joven ingresó en el Ejército, en los ‘paracas’, y permaneció nueve años nada menos que en la brigada de los Caballeros Legionarios Paracaidistas, de Alcalá de Henares. Pero una disfunción en sus tiroides, que no se trató adecuadamente, le separó de la vida militar. «Tenía ahorros de varios años y me fui a ver Europa, me sentía un espíritu libre». Luego se estableció en Tenerife, donde las cosas comenzaron a ir mal. Al cabo de los años perdió su familia, su trabajo...

Cuando decidió poner distancia de por medio y volver a la península, el covid ya estaba haciendo de las suyas. Aún tenía una pensión de 430 € y pasó dos meses en un polideportivo de Don Benito atendido por Cáritas, porque no había ningún alojamiento abierto. Encontró trabajo en un restaurante que luego cerró «sin haberme pagado». Ya sin dinero, sin nada, llegó a Cáceres en agosto de 2020 y encontró cobijo a través de Cáritas en el albergue de Valhondo.

«Soy muy presumido»

Miguel Ángel reconoce que sus problemas le llevaron a consumir alcohol. Una noche entró en el comedor en condiciones poco óptimas «y me invitaron a dejar el albergue». Sabía que tenía que cambiar, ponerse en manos de quienes podían ayudarle. Acudió al Centro Vida de Cáritas pero estaba lleno. Y así comenzaron sus dos meses en la calle, durmiendo en el cajero y duchándose a diario muy temprano en la estación de autobuses, donde algunas personas le pagaban el desayuno. «Soy muy presumido, lo reconozco. Me gusta ir limpio, afeitado, vestir bien...».

Trataba de pedir para comer y no frecuentaba el comedor social, «porque me resistía a entrar en ese círculo de la pobreza. Sentía que no era más que nadie, pero tampoco menos... Aunque estés en la calle tienes tu dignidad», relata. Notaba las miradas del resto. «La gente no entiende cómo algunas personas acaban en la calle, y puede ocurrir cuando te ves sin familia, sin dinero, sin nada, te bloqueas y no sabes responder. Llegas a pensar que cualquier día puede ser el último, te crees tus mentiras, te crees que eres la víctima de la sociedad, que solo los demás tienen la culpa, y necesitas mucha ayuda para salir de ahí», confiesa.

Entonces la espalda comenzó a dolerle demasiado, dormir en el suelo le pasaba factura, y de nuevo a través de Cáritas supo que la residencia de sacerdotes de la calle Clavellinas abría cada noche nueve habitaciones. Empezó a encarrilar su vida y el 3 de diciembre de 2020 por fin le dieron una plaza en el Centro Vida de Cáritas, de media y larga estancia.

«Entré consciente de que en este lugar tenía que cumplir unos objetivos, que la vida es un 50% de derechos y un 50% de obligaciones. He necesitado ayuda pero estoy avanzando», desvela satisfecho. Tanto que Cáritas le ha facilitado un paso de gigante, porque ahora ocupa uno de los nuevos ‘pisos de vida autónoma’, el umbral para normalizar su vida, un hogar donde volver a ser responsable de sí mismo ayudado por los profesionales de la ONG.

Un año después, Miguel Ángel se levanta cada mañana antes del amanecer. «Lo primero que hago es pedir fuerzas al Señor porque cada día es una lucha, no un palacio de mármol». Le han enseñado a poner la lavadora, hacer una compra equilibrada, controlar sus facturas y tratar de comer sano «con hierro, calcio, vitaminas, proteínas...». Cáritas también le ha ayudado a gestionar una pensión para sus necesidades vitales, y por fin se está tratando su problema de tiroides. «Estoy en lista de espera para operarme», confiesa aliviado.

El último tren

Sigue su tratamiento y sus controles contra el alcohol. Cada viernes acude durante tres horas a un taller de nuevas tecnologías para aprender a manejarse con el móvil, a realizar trámites ‘on line’, «vamos, a buscarme la vida, porque yo tengo 58 años y nací en la generación de papel y el boli». Ha comenzado a dar clases de baile todos los miércoles, «porque bailar me encanta», y emprenderá un curso de cocina, «que reconozco que no se me da nada bien».

Por su vida han pasado muchos trenes «y sé que este es el último». Pero a Miguel Ángel no le achanta ni la edad ni el reto. «Tengo mis valores, tengo ganas y tengo capacidad. Sé que puedo conseguirlo», afirma convencido.