Aunque sobre el origen de algunas diócesis hay mas incertidumbres que certezas, parece que en el siglo IV, el papa San Silvestre (personaje destacado por su relación con el emperador Constantino) fue el que erigió la de Coria. El dato más evidente y cierto de la existencia de la misma es el de finales del siglo VI, cuando en la actas del Tercer Concilio de Toledo aparece la firma de Jacinto, Obispo de Coria.

Su historia como la de tantas muchas es la misma historia de España, la invasión musulmana acabó con todas ellas, y los obispos emigraron al norte, a las franjas que seguían dominadas por los cristianos. Cuando los reyes castellanos y leoneses comienzan a ganar terreno, las diócesis vuelven a formarse, en 1142 al llegar a Coria Alfonso VII, con todos los permisos papales pertinentes, volvió a crear la diócesis Cauriense, Don Iñigo Navarrón fue su nuevo obispo. Los almohades retrasaron un poco su funcionamiento, pero el destino estaba ya marcado. A finales de los años cincuenta del siglo XX, la Santa Sede, da una nueva denominación a la misma, a partir de ese momento se llamará Diócesis de Coria-Cáceres, era obispo Don Manuel Llopis Iborra.

La campaña del Día de la Iglesia Diocesana, creo que debería ser una de las más importantes

La campaña del Día de la Iglesia Diocesana, creo que debería ser una de las más importantes en las programaciones pastorales tanto diocesanas como parroquiales, en ella se quiere concienciar a los católicos de este territorio, de la importancia de pertenecer a la misma. Los nueve arciprestazgos actuales (Cáceres, Montánchez, Sierra de Gata, Alcántara-Arroyo, Hurdes, Granadilla, Montehermoso, Valencia de Alcántara y Coria) son las unidades pastorales básicas y donde se deberían realizar las actuaciones que puedan programarse.

Cuando una vez alguien, me preguntó ¿qué te pasa a ti con la transparencia, que hablas tanto de ella? La verdad es que no entendí a qué venía, pero le dije «mira, en relación con este tema siempre veré el baso medio vacío», recordando lo que nos queda por hacer. Como en esta campaña también se pide colaboración económica, creo que la diócesis perderá otra oportunidad, si no explica con detalle sus presupuestos y sus balances. Y digo con detalle, porque en la página web, en el semanario «Iglesia en Coria-Cáceres», y en el cuadernillo de la campaña, se pueden consultar los balances anuales, pero entiendo que deberían ser explicados de una forma mas exhaustiva. El artículo 4.9 de las Orientaciones Pastorales Diocesanas 2019-2024, nos sigue interpelando en este sentido.