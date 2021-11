¿Es Cáceres accesible? La respuesta de la terapeuta ocupacional Gloria Casado es muy clara: «no todo lo que debería ser». Esta vecina del barrio de La Madrila ha cogido su teléfono móvil y ha comenzado a realizar fotografías de muchos elementos (dobles bordillos, aceras, papeleras, escalones, farolas, arbustos que ocultan el tráfico, señales...) que suponen un obstáculo a la accesibilidad, que impiden que las personas mayores o con algunas dificultades funcionales puedan ir por las calles de la ciudad de forma independiente y protegida, sin acompañantes, sin riesgos ni caídas.

«La discapacidad no está en la persona, sino en las barreras existentes en la esfera urbana. De este modo, la inclusión social es clave cuando se habla de ofrecer igualdad de condiciones a sus habitantes. Es decir, hay una serie de factores a tener en cuenta para poder hablar de localidades totalmente accesibles», explica la experta en la materia a este diario.

«Aprovechando las obras de la calle Viena para unir el Príncipe y Cánovas, vi que era el instante de solicitar que se destinen unos cuantos euros más para eliminar las barreras arquitectónicas en Cáceres», cuenta. Gloria ha elaborado un mapa con sus imágenes correspondientes, dirigido al alcalde del municipio, Luis Salaya, igualmente hace algo más de dos años también se lo entregó al Gobierno local liderado por Elena Nevado, y la contestación ha sido la misma: «No disponemos de fondos suficientes para ello», lamenta la terapeuta.

«Intento hacer ver cómo con ciertos arreglos es posible conseguir una ciudad donde la gente puede mantener una independencia funcional y ser protagonistas de su propia vida diaria. Cada vez hay más mayores que deben seguir haciendo sus actividades, salir a la calle, comprar en su barrio... Si se quedan en casa sufren un deterioro cognitivo», destaca Casado.

¿Cómo podríamos detectar un deterioro leve en una persona? «Una desorientación temporal. Es fácil caer en ella, lo vimos ahora con el confinamiento, de no saber qué día es, sobre todo si no tienes una rutina. Pequeños olvidos, despistes, perder una rutina, quedarte toda la mañana en la cama o echarte ya por la tarde a dormir. También dejar de hacer cosas que nos gustaban. O que te vas notando más lento a la hora de pensar... La solución no es llevarlos a un centro, sino adecuar las calles con medidas bastantes veces sencillas», dice segura de que con un poco de voluntad se pueden conseguir grandes logros.