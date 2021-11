Solamente tres colectivos y la empresa que proyecta la mina de litio en Valdeflores han presentado alegaciones a la declaración de la sierra de la Mosca como Paisaje Protegido. La previsión de la Consejería para la Transición Ecológica es que «en torno al mes de febrero» el expediente quede completo y pase a su aprobación por el consejo de gobierno de la Junta de Extremadura. De este asunto también se habló la tarde del martes en el consejo sectorial de Medio Ambiente, encuentro en el que se adelantó que en los próximos meses se aprobará la declaración.

La figura de protección de Paisaje Protegido es una de las que se regulan en la ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura. Según se regula en la citada ley, un Paisaje Protegido son aquellos lugares del medio natural que por sus valores estéticos y culturales sean merecedores de una protección especial. Los usos que se autorizan son aquellos que están relacionados con actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Todo este espacio, que suma más de 1.600 hectáreas, tendrá una protección extra a la que ya concede el Plan General Municipal de urbanismo.

Pero en la concreción del ámbito de la zona en el decreto inicial de la declaración no entraba Valdeflores porque la propuesta de Paisaje Protegido atiende «a criterios ambientales», motivo por el que no se incluyen «espacios que se encuentren degradados», según la explicación que se dio desde la consejería. Este paraje se mantendría con la protección que le da el Plan General Municipal, una norma que no se va a modificar y que seguirá impidiendo las actividades extractivas, según reiteró el alcalde, Luis Salaya, en el consejo sectorial de Medio Ambiente. Para el gobierno local, el plan sigue imposibilitando la mina, pese a que ahora se proyecte en galerías subterráneas. Para la empresa de la mina, las limitaciones de la norma urbanística solo afectan a la superficie y no al subsuelo, argumento que basa en jurisprudencia.

Tecnología Extremeña del Litio, la empresa de la mina, ha presentado alegaciones a la declaración de Paisaje Protegido de la sierra de la Mosca. Sobre el espacio que se quiere proteger, la empresa de la mina tiene una autorización de la Junta para la investigación de los recursos mineros, además la empresa sostiene con la documentación que ha presentado que no hay razones suficientes para incrementar la protección de la zona.

La reclamación de la empresa y las de los tres colectivos se presentaron en el periodo de consulta y sugerencias que se abrió el pasado verano, mientras que en el plazo de información pública, que se inició en septiembre y se cerró el pasado 22 de octubre, no ha habido alegaciones. Ahora está en trámite un tercer periodo «de audiencia a los afectados», según se detalló este martes por la consejería. En este nuevo periodo, la administración autonómica «ha dirigido 80 comunicaciones a propietarios catastrales privados». Desde la consejería se calculó este martes que en enero «habrá terminado este plazo de audiencia a los particulares».

Una vez concluya este periodo se emitirán «los informes de evaluación de impacto de género y de impacto sobre el empleo, con lo que el expediente estará completo y pasará a su aprobación por el consejo de gobierno -de la Junta- en torno al mes de febrero», según el plazo dado por la consejería.

Dar a la sierra de la Mosca una protección de mayor rango que la que concede el plan general de urbanismo se ha planteado en varias ocasiones en los últimos años, se habló de un parque periurbano, pero finalmente fue una iniciativa promovida por colectivos ciudadanos la que prosperó. Se presentó un primer documento en 2019, que luego se definió en 2021, reduciendo el espacio de la superficie a proteger.