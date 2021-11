Si no puedes con el enemigo, únete a él, o al menos trata de competir con armas similares. Esta es la máxima que pretende aplicar el pequeño comercio cacereño frente a la ola de grandes centros que desembarcarán en la zona oeste de la ciudad, donde ya se sitúan las mayores superficies de compras. «Hay que concienciarse, no tener miedo, porque esto llegará sí o sí y no podemos hacer otra cosa más que enfrentarlo y afrontarlo. Las grandes superficies son imparables, las ventas por internet son imparables, y la opción más inteligente consiste en aprovecharnos del público que atraerán las primeras, y de los recursos que facilitan las segundas».

Así lo explica la presidenta de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA), Paqui Campos, que anuncia que ya han comenzado a trabajar en propuestas para la nueva etapa que se avecina con la llegada de Way Cáceres (centro de ocio del antiguo matadero), del parque de medianas superficies de Bogaris (entre Carrefour y Leroy Merlín) y del área comercial de Nuevo Cáceres, tres proyectos que van superando los trámites con paso firme. Las tiendas de Gómez Becerra o San Pedro de Alcántara, y la propia Cámara de Comercio, también comienzan a anticiparse a los cambios que están por llegar.

De hecho, la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano del pasado 10 de noviembre dio la aprobación definitiva al programa de ejecución de Way Cáceres, que obtendrá licencia de obras en pocas semanas, y además desbloqueó la constitución por parte de la agrupación de interés urbanístico del nuevo ferial, de una garantía real hipotecaria que permitirá el inicio de un proyecto comercial, que no obstante va para más largo.

«Cáceres vivió durante el pasado siglo una época muy buena como centro de compras de la provincia, y una parte del sector ha arrastrado ese concepto, esas mieles que no han regresado. Pero estos nuevos centros formarán una oferta tan amplia que volverá a atraer público. Lo que tenemos que procurar es que ese público baje al centro, y para ello contamos con algunas ventajas que no tienen las superficies comerciales: el imán del casco antiguo y una atención más personalizada», expone Paqui Campos.

Además, el turismo seguirá optando cien por cien por quedarse en el centro, «y esa es una asignatura pendiente del comercio local, porque aún no aprovechamos las posibilidades de una baza tan importante», subraya la presidenta de AECA. Por tanto, ni siquiera hay que concebir la nueva etapa como un enfrentamiento entre comercio grande y pequeño. «Hablando con algún responsable de esos centros, veíamos la posibilidad de trabajar de forma coordinada, de ofrecer al público atractivos para que se mueva de un lado a otro. El comercio no quiere enemigos, nos interesa a todos una buena sintonía», sostiene.

Tormenta de ideas

En sus últimas reuniones, AECA ya está esbozando propuestas para ‘enganchar’ al turismo de compras, y obviamente a los propios cacereños. Ofrecerá posibilidades relacionadas con el patrimonio histórico que no tienen los grandes centros, como animaciones especiales, posibilidad de regalar rutas guiadas… Próximamente, esta asociación también organizará unas jornadas de puertas abiertas «porque juntos podemos hacer grandes cosas». «Son solo opciones que vamos madurando, estamos en plena tormenta de ideas», anuncia Paqui Campos.

«Todos tenemos que ponernos las pilas. Debemos darnos cuenta de lo que supone ser un comercio de proximidad en una ciudad Patrimonio de la Humanidad, conseguir ese cambio de mentalidad», rubrica. Por eso, otro terreno en el que se debe avanzar es la digitalización. «No hay que temer a las grandes superficies ni tampoco a internet, hay que subirse al carro y tener presencial digital», plantea la presidenta. De hecho, cada vez son más las tiendas que venden por web, WhatsApp, Instagram y otras plataformas como ‘Marketplace Cáceres Digital’. «La entrega a domicilio comienza a ser fundamental, y en Cáceres estamos a pocos minutos de las casas de los clientes».

Por cierto que en esta transformación del comercio local también tiene mucho que ver el relevo generacional que ya se produce en algunos negocios. Y falta un paso crucial para ganar competitividad: que el pequeño comercio haga uso de la ventaja de la libertad horaria que no tienen las grandes superficies. «Es un tema muy complejo, pero necesario si el centro pretende conseguir un efecto llamada», reflexiona la responsable de Aeca.

La ciudad se queda obsoleta

También la presidenta de los comerciantes de Gómez Becerra, Isabel Lázaro, entiende que resulta infructuoso cerrarse a la evidencia de los centros comerciales que llegan. «Es más, la ciudad se nos queda obsoleta, no estamos recibiendo las ayudas necesarias y todo lo que venga, vendrá bien, porque necesitamos que Cáceres atraiga público, que genere movimiento». Pero, eso sí, el comercio local precisa «que alguna de las nuevas propuestas se ubique en el centro, que instituciones como el ayuntamiento y la diputación faciliten la instalación comercial en terrenos más próximos, que no se concentren todas en la misma zona, porque no reportarán nada económicamente al comercio local», advierte.

De lo contrario, «la zona centro se irá quedando vacía, y si se muere el centro de una ciudad, se muere la ciudad. Lo veo cuando visito otras capitales: hay que dar un plus a estas áreas para que se mantengan, para que la gente pueda acceder como si fuera un gran centro comercial». Isabel recuerda con pesadumbre el proyecto de implantación de El Corte Inglés en Las Carmelitas. «Por los desacuerdos políticos no salió adelante, y era muy acertado».

PROYECTOS EN EL HORIZONTE Existen varias propuestas de áreas comerciales en la capital cacereña, pero las que realmente avanzan son:

WAY CÁCERES . Parque comercial sobre el solar del antiguo matadero, próximo a iniciar sus obras. Se trata del proyecto más adelantado. La promotora Kronos invertirá unos 35 millones en un gran espacio de compras y ocio de 26.000 m². Estará Decathlon (3.000 m²), Multicines La Dehesa (siete salas), locales de restauración (un 20%) y firmas de moda, hogar...

BOGARIS. El ayuntamiento ha dado el visto bueno al parque que promueve esta firma entre Leroy Merlín y Carrefour, previsto para medianas superficies que podrán ocupar hasta 9.000 m² de espacio bruto alquilable. Ha trascendido el interés de firmas como el primer restaurante KFC y el primer establecimiento Kiwoko.

NUEVO CÁCERES. La promotora Sovcom Invest pretende desarrollar otro parque comercial con una edificabilidad de 34.319 m². Estará distribuido en varias naves con firmas de distintos sectores. La Comisión Municipal de Desarrollo Urbano ya aprobó el pasado 9 de septiembre, de forma inicial, el programa de ejecución de esta parcela.

En cuanto a la adaptación del comercio cacereño, la presidenta de Gómez Becerra sí aprecia una evolución en el sector. «Las tiendas están introduciendo cambios, se ven comercios más profesionalizados, más modernos, con una atención más directa». La propia Isabel, propietaria de la tradicional Ferretería La Luna, ha realizado una reforma integral del establecimiento, lo ha subido a las redes sociales y ofrece entrega a domicilio. «Hay que estar con los tiempos, no queda otra», reconoce.

Por su parte, Ana Rodrigo es la presidenta de la Asociación Comercial Astoria, que reúne negocios de la zona de San Pedro de Alcántara, en pleno corazón de Cáceres. Asegura que la creación de un centro de ocio resulta positiva en una ciudad con pocas opciones, especialmente para jóvenes. «Pero lo que parece excesivo es la llegada de tantas superficies comerciales, y todas en la misma zona. Aunque se pueda atraer público de otros municipios, Cáceres no cuenta con tanta población», plantea.

En todo caso, hay que posicionase ante lo que viene, y en la Asociación Comercial Astoria tienen clara la necesidad fundamental: «La zona centro debe dotarse de un parking para residentes que despeje la zona azul y la deje a disposición de quienes vengan a pasear, a comprar, a tomar café… Ahora mismo no hay hueco, es difícil llegar y aparcar», constata Ana Rodrigo.

Y otra condición de puertas para adentro: «Las tiendas debemos especializarnos en un servicio muy personalizado. Más que vendedores, debemos ser asesores de moda, ofrecer una atención que no pueden dar las franquicias, con personal preparado y formado», sugiere.

Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Cáceres recuerdan la necesidad de supervivencia de las tiendas locales. «Entendemos que las pymes y el pequeño comercio contribuyen en gran medida al PIB de nuestra tierra, y hacen que la provincia de Cáceres sea más dinámica, alegre, estética, segura y viva. Por eso, debemos encaminar todas nuestras actuaciones a convertirlos en negocios propios del siglo XXI», declara el secretario general de la entidad, Raúl Iglesias.

El paso más urgente consiste en la digitalización. «La venta online está al orden del día y no formar parte de la era digital supone estar desconectado del mundo. Por ello, desde la Cámara no cejamos en el empeño de ofrecer ayuda a los pequeños negocios en la transformación digital, asesoramiento personalizado y formación de calidad, para que lo compaginen con esa empatía, cercanía y buen trato que los hacen imprescindibles en nuestra vida diaria», explica Iglesias.

Además, la Cámara constata que el tejido empresarial de la provincia «está más receptivo». Prueba de ello son los cientos y cientos de negocios que se han adherido a sus programas para evolucionar. «Sin duda, las pymes cacereñas y el comercio local se muestran dispuestos a adaptarse a los tiempos, y esto es primordial para ganar fortaleza y competitividad de cara a las grandes superficies», concluye el secretario de la entidad cameral.

Programas de ayuda de la cámara

Hay ganas de avanzar entre los comerciantes cacereños, pero también hay recursos. La Cámara de Cáceres tiene en marcha distintos proyectos para ayudarles a ponerse al día. Uno de ellos, el Programa de Digitalización del Comercio (financiado por la Junta) ya tiene 1.150 negocios adheridos gracias al empeño de los comerciantes y al trabajo constante del personal técnico de la entidad cameral.

En concreto, estos profesionales facilitan a diario asesoramiento personalizado a cada uno de los comercios que han acudido para ganar visibilidad y posicionamiento en la red, mediante la geolocalización en ‘Google My Business’ y otras herramientas. Además, la Cámara les imparte formación basada en la venta online, en las mejores técnicas publicitarias en redes sociales, y en formas de pago. Asimismo, ofrece a los negocios el ‘Marketplace Cáceres Digital’, donde pueden multiplicar sus ventas, sin coste alguno. Más información en ‘www.comerciosdigitalex.com’.

Por otra parte, la Cámara de Cáceres ha lanzado este otoño la campaña ‘Abiertos... gracias a ti!’, con el objetivo de dinamizar y promocionar el comercio local, animando a visitantes y a los propios residentes a realizar sus compras en los establecimientos de la provincia.

La entidad ha diseñado material gráfico y audiovisual (post estáticos para redes sociales y pegatinas digitales editables en las que insertar sus logos), con el fin de que todas las tiendas puedan darles difusión en sus redes y webs. También ha creado cartelería editable (digital y en distintos formatos de impresión), destinada a rebajas, liquidación u ofertas.

Con esta campaña, la Cámara pretende transmitir a la sociedad que el comercio minorista de la provincia se encuentra abierto a nuevas formas de venta cómodas para el cliente, sin perder su cercanía y profesionalidad.

Dentro de la misma iniciativa, también se imparte un seminario gratuito a cargo del primer tiendólogo del mundo, Manuel Amat, con objeto de dinamizar el sector, mediante formación práctica. Las próximas sesiones serán el 24 y 26 de noviembre a través de la plataforma Zoom (16.00 horas). Más información en ‘www.camaracaceres.com/seminario-comercio-minorista-manuel-amat/’.

Por último, la Cámara tiene en marcha la Oficina ‘Acelera Pyme’, que permite agilizar el proceso de digitalización de las pequeñas y medianas empresas y comercios, con asesoramiento, con formación y con medidas de apoyo mediante la creación de soluciones tecnológicas. Desde su apertura en mayo de 2021, más de 50 empresas ya han acudido a la misma para recibir una atención personalizada. Asimismo, se han celebrado hasta hoy doce webinars gratuitos organizados para las pymes de la provincia que desean adquirir formación sobre digitalización para ganar músculo empresarial. Más información en ‘/www.camaracaceres.com/oficina-acelerapyme/’.