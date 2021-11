Ya hace tiempo que Erich Fromm afirmó que «nos hemos transformado en autómatas que viven bajo la ilusión de ser individuos dotados de libre albedrío». Al transcurrir de estos años se ha confirmado, y aún aumentado la magnitud de la manipulación a la que estamos sometidos y que ignoramos hasta dónde llegará, pero la aparición de la neurotecnología y sus aplicaciones al control del cerebro no auguran nada bueno.

La vigilancia a la que estamos sometidos es cada día mayor pero la aceptamos porque nos han convencido de que lo hacen para nuestra seguridad, cuando en realidad no es más que una forma de poder. Resulta inútil tratar de esconderse pues además de que proporcionamos nuestros datos a través de ordenadores, móviles, tabletas, altavoces inteligentes y otros aparatos, cada día se colocan más cámaras de vigilancia en cualquier lugar, y por si fuera poco ahí están los satélites. Una vez que nos conocen es muy fácil enviarnos la información de qué debemos comprar, comer, usar para divertirnos, etc...

Una de las estrategias más novedosa es la obsolescencia percibida, que consiste en convencernos de que debemos comprar, desechar y reemplazar los bienes de consumo a un ritmo cada día más acelerado, de manera que lo importante ya no es reflexionar sobre si esas cosas son necesarias, buenas o malas. Y eso no solo se puede hacer con los bienes materiales sino con las ideas éticas y políticas o con nuestros sentimientos.

La manipulación es tan hábil que nos llegan a convencer de que preservan nuestra intimidad y nos lo creemos, porque desactivamos determinada opción o porque con frecuencia nos preguntan sobra la privacidad. Ahora bien, debemos saber que no es imprescindible resignarse y pensar que no se puede impedir, sino que tenemos que espabilarnos y dotarnos de instrumentos que nos liberen para no ser pasto del poder. La cuestión no es fácil, pues todo esto y más se está instalando lentamente, sin que nos demos cuenta, como le sucedía a la rana hervida de la que hablaba Olivier Clerc. Deberíamos aprender a conocer las diferentes estrategias de manipulación.