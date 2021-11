Ayer domingo, 14 de noviembre, la Iglesia Católica celebró la V Jornada Mundial de los Pobres, otra de las jornadas instituidas por el papa Francisco, en la que se pone de nuevo de manifiesto el talante de este pontífice. Los primeros en la labor diaria de la Iglesia Católica y de los católicos deben y tienen que ser: los pobres.

A algunos, cuando les hablas de este tema, te responden con mala cara que no hace falta repetirlo tanto. «Los primeros en la historia de la Iglesia siempre han sido los pobres». Y es cierto, son incontables las obras y las realidades que demuestran que ha sido, y es así. Pero los asiduos a esta columna sabéis que a la misma, siempre le gusta destacar lo que nos queda por hacer, porque tenemos que aspirar siempre a mejorar y no a regodearnos en los que hacemos.

Si la Iglesia Católica hubiera sido siempre modelo a la hora de llevar a la práctica este mandato de Jesús, otro gallo cantaría. Los que han mantenido y mantienen en lo más alto lo que creemos, son aquellos que a pesar de todo tuvieron claro que si había que destacar en algo, tenía que ser llevando a la práctica esta misión. Esos son los que la han mantenido y de hecho la mantienen.

Por ello, cuando en las encuestas se pregunta a la gente qué instituciones valoran más, con una diferencia muy significativa destacan las que se dedican a esta labor, con un espíritu desprendido, sin pedir nada, dándolo todo y con total transparencia en lo que hacen.

Esta mañana he odio (no sé si bien) que el Gobierno está pensando que algunas instituciones que se dedican al trabajo con los más pobres, con los que no cuentan, con los que no votan, lleven una parte del trabajo del Ingreso Mínimo Vital, porque en la actualidad, con todos los medios a su alcance, han podido llegar únicamente al 7% de los que lo necesitan ¿?. Bien harían en hacerlo. Con muchos menos medios, Cáritas, con sus obras de caridad, está supliendo lo que la justicia social no alcanza, porque el papeleo de la burocracia ahoga la necesidad vital de muchas personas.

En acciones de este tipo es donde la Iglesia se manifiesta realmente como es, en la preocupación por los más pobres, ¿y sabéis por qué? Porque todos son Hijos de Dios, sin excepciones de ningún tipo, de ninguno.

Buena semana para todos.