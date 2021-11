¿Quién no conoce en Cáceres a Modesto Domínguez Lagares? Es uno de esos históricos de la ciudad que durante 36 años ha sido director del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Cáceres (Caiss), en el número 20 de la calle Gómez Becerra. De ellos, cuatro pasó en el Departamento de Informes de Cotización. Se marcha con el reconocimiento de amigos y compañeros que ayer celebraron una comida en el restaurante del Palacio de los Golfines.

A lo largo de este tiempo la función de Modesto ha sido la de gestionar cuestiones relacionadas con la jubilación, la invalidez, los permisos de paternidad y maternidad... Allí llevaba a cabo una atención personalizada a los usuarios. «Las consultas más comunes estaban relacionadas con la edad de jubilación», explica Modesto, que precisamente se ha jubilado anticipadamente unos meses (el 5 de diciembre cumplirá 65 años) por la enfermedad renal que padece.

¿Qué caso le ha resultado más curioso? «Uy, no sé qué decirle», pero enseguida se acuerda de uno: «Vino una mujer que se quería casar y me preguntó que si su futuro marido se moría cuánto le iba a quedar de viudedad». Ocurre -aclara- que hay gente viuda que si desea volver a contraer matrimonio puede ver reducida su pensión.

Buenos momentos

«Me llevo buenos momentos. Me gustaba mucho ese puesto. Me encantaba la información, pese a su complejidad puesto que las prestaciones son muy diversas y además son algo vivo ya que cada año están cambiando. Además, me llevo compañeros excelentes».

Modesto nació en Madrid aunque descendía de Baños de Montemayor. Su padre era jefe de la Estación de Delicias en la capital y su madre, ama de casa. Creció en el seno de una familia de cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas. Su padre falleció por una insuficiencia renal hereditaria, un hermano suyo murió por la misma dolencia y él la padece. Su madre sufrió un cáncer de ovarios, enfermedad por la que también perdió a su hermana y que ha afectado igualmente a otra. «Nos dejaron poco piso pero sí mucho de esta herencia», comenta con agudo sentido del humor. Un humor que extrapola también a su vida personal: Hace dos meses se casó en segundas nupcias porque Modesto se había divorciado. ¿Y no preguntó qué pensión le quedaría? «Es que ella era soltera», concluye con una carcajada.