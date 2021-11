«Da muchísimo miedo cuando te confirman que te tienes que someter a un trasplante haploidéntico». Así lo explica David Nieto, a quien hace tres años le diagnosticaron una leucemia, la consternación ante la noticia fue «traumática», con la dificultad que implicaba encontrar un donante 100% compatible, dice.

La vida de este vecino de 58 años, de Malpartida de Cáceres y amante del ciclismo, hasta ese momento era tan normal como la de cualquier persona sana. «Pero tras un análisis de sangre rutinario salieron las plaquetas demasiado bajas, saltaron las alarmas y después de varios meses me hicieron una prueba de médula. Tras los estudios, me llamó el médico y me dijo que había una habitación en el hospital de la capital pacense e ingresé ese mismo día por la tarde», recuerda Nieto el amargo trago.

Fue entonces cuando tomó conciencia de la importancia de las donaciones, «es una manera muy simple de salvar vidas. No es algo doloroso. El trasplante de médula es el último paso para curar la leucemia. Primero pasé una auténtica odisea con el tratamiento de quimioterapia... En ese tiempo de aislamiento para volverme loco faltó poco, es algo muy duro y muy difícil. Eso sí, recuerdo con bastante cariño el buen trato que tuve por parte de los sanitarios. Con el tiempo me comunicaron que la médula de mi hija era compatible al 50 por ciento con la mía y me derivaron de Badajoz al Hospital Puerta de Hierro (Madrid). La operación se llevó a cabo en febrero del 2019 y gracias a Dios no me ha quedado ninguna secuela», señala a este diario con una inmensa sonrisa.

David, actualmente es voluntario de Admo, colectivo que se encarga de promocionar y concienciar sobre la importancia que tiene la donación de médula ósea en la comunidad extremeña.

Precisamente ayer, la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (Admo) presentó en el Hospital San Pedro de Alcántara su calendario para el próximo año. En esta ocasión, se trata de una edición especial por el 25 aniversario que cumple la organización este 2021 (nació en 1996). El anuario, de hecho, narra las historias llenas de vida que han construido la entidad durante este cuarto de siglo.

Al acto acudieron la presidenta de la asociación, María Virtudes Carrasco; el gerente del Área de Salud de Cáceres, David Zambrano; el coordinador autonómico de trasplantes, Luis López; pacientes; voluntarios, entre otros.

Múltiples empresas y ciudadanos, entre ellos el medallista olímpico y exjugador de la NBA José Manuel Calderón han apoyado esta causa. Los fotógrafos profesionales David Sanz y Pedro Atanasio han sido los encargados de realizar las fotografías, en cinco sesiones efectuadas en Cáceres, Badajoz, Don Benito y Mérida, de cara a la edición especial del calendario.

Los donativos recaudados con esta iniciativa irán destinados a programas de sensibilización y apoyo a pacientes y familiares que como David han logrado salvar su vida gracias a la solidaridad de sus donantes.