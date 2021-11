Se llama Felicísimo García y nació en Brozas hace 46 años, pero vive en Cáceres. Es historiador, doctor y profesor de Secundaria. Este verano, Feli (su nombre de pila) decidió enviar tres correos electrónicos al programa de La 2 de TVE ‘Saber y ganar’. Le llamaron y le realizaron un casting por teléfono. «Me preguntaron quién escribió Pepita Jiménez, obras de Dostoievski, cuadros de Goya, operaciones matemáticas… cuestiones de cultura general. No esperaba que me telefonearan, pero lo hicieron al poco tiempo y me hizo mucha ilusión», explica con una sonrisa.

En septiembre este docente del IES Jálama de Moraleja (el año pasado estuvo dando clase en la Universidad Laboral) grabó su primer programa. Aún recuerda la cara de impresionado que tenía en ese momento. «Estaba asustado y me daba miedo de no saber contestar las preguntas», señala.

Pero no solo no fue así sino que en el programa número ocho, logró ser magnífico. Sigue compitiendo y ha acumulado ya alrededor de 9.000 euros. «Siempre me gustó el formato, llevo viéndolo desde que empezó. Para mí es un sueño hecho realidad», cuenta con ilusión.

Batería de sabios

Empezó a participar el 2 de noviembre y desde entonces ha demostrado que domina la prueba Batería de sabios, que le ha reportado un suculento número de aciertos. ¡Ha llegado a responder correctamente hasta 16 preguntas seguidas! También ha conseguido ganar la máxima puntuación del Relevo, dar con la solución de dos Partes por el Todo y superar la difícil eliminatoria: el Reto.

Felicísimo ratifica que «Jordi Hurtado no es un holograma. Existe y, además, es muy simpático y se conserva genial. Hace chistes durante las pausas. Es un gran profesional y una buena persona».

Para los productores del concurso no tiene más que palabras de agradecimiento. «Debido a las malas comunicaciones que hay en Extremadura, tengo que ir en coche hasta Sevilla y allí cojo el avión para Barcelona. Una vez que llego me tratan como un rey. «Nos vienen a buscar al aeropuerto y nos facilitan un hotel. El equipo sabe que lo pasas mal al no estar acostumbrado, por ello, trata de crear buen clima para no cargarte de más nervios. Se graban cinco programas dos días a la semana (martes y miércoles)», indica mientras sigue al pie del cañón. Felicísimo sabe. Por eso gana.