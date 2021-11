Fiscalía y defensa negociarán la condena a la banda que robó en ocho tiendas de Cáceres para evitar que se celebre el juicio. Las partes tienen de plazo máximo para llegar a una conformidad hasta el viernes, según fijó el magistrado de la Audiencia Provincial deCáceres este lunes después de que se aplazar por segunda vez el juicio a los acusados. En una primera ocasión, el pasado jueves, el juzgado informó de que se había aplazado pero no trascendieron detalles y en esta ocasión, este lunes, la razón se justificó en que uno de los tres acusados fue detenido el pasado jueves en Badajoz, se encontraba en el centro penitenciario pacense y su traslado a Cáceres para la vista oral no se produjo en tiempo y forma, por lo que el juez consideró que no podía celebrarse el juicio sin él presente. Sí lo hicieron por contra los otros dos acusados, que acudieron al palacio de justicia en compañía de sus respectivos abogados y sus familias. De esta forma, hasta el próximo viernes las partes podrán intentar alcanzar un acuerdo y si este no se produce, el juicio se señalará aunque se precisó que para enero de 2022. De esta forma se juzgarán los hechos imputados cuatro años después de que ocurrieran.

El ministerio fiscal pide para los acusados penas de entre seis y siete años de prisión por dos delitos, robo con fuerza en las cosas y pertenencia a grupo criminal. Los hechos, según expone el escrito del ministerio público ocurrieron en dos noches de enero de 2018. En la primera, accedieron al bar Paseo Central y forzaron la máquina de tabaco (100 euros), dos máquinas recreativas (1.300 euros) además de llevarse la caja (310) euros) y dos botellas de whisky. Entraron en la tienda Hambre Canina y se llevaron 300 euros, de la Pastelería Burgos se llevaron 400 euros y la caja de la máquina de tabaco (1.159 euros). De la peluquería Nueva Imagen, dos máquinas y 150 euros y de la clínica Salubria 1.200 euros y dos ordenadores. En la siguiente noche entraron en Dentalife y se llevaron 650 euros y más tarde de Seimar sustrajeron la caja fuerte con 13.150 euros y aparatos de tecnología.