kronos anunció este martes que la primera fase del centro comercial y de ocio proyectado en la parcela del antiguo matadero de Cáceres estará abierto en el primer trimestre de 2023. Los trabajos de urbanización comenzarán en unos meses, a inicios del próximo año. La empresa promotora describió este martes las líneas generales de esa primera fase una vez que en el pleno de la corporación local celebrado hace una semana se aprobase definitivamente el programa de ejecución, con el proyecto de urbanización del terreno, del nuevo espacio comercial.

Los datos anunciados por la promotora son casi los mismos de los que informó el pasado verano, cuando sus directivos presentaron su iniciativa en Cáceres tras una reunión con el alcalde, Luis Salaya. Aunque sí se avanzan algunas novedades. Una es que la empresa cacereña Aglosan será la encargada de urbanizar el terreno. Otra es que la compañía que se encargará de la comercialización será Savills AN. Y la tercera es que «se estrenará la primera superficie de escalada de Extremadura y una zona reservada para la práctica del skate». La otra novedad es que el pasado verano se anunciaba que la primera fase estaría abierta en el verano de 2022. Ahora la fecha es los primeros meses de 2023.

Los nombres de operadores que se instalarán en el centro comercial y de ocio son los mismos que ya se han anunciado en numerosas ocasiones. El principal es Decathlon, que ocupará una superficie de 3.000 metros cuadrados y que será el que tendrá mayor espacio comercial en la primera fase del centro. No hay más marcas llamativas, solo que en esta primera fase estarán en el centro comercial y de ocio cadenas de restauración nacionales y un multicine con siete salas y 1.200 butacas.

En esta primera fase el espacio comercial será más reducido que en la segunda, que, según las fases de ejecución del programa de ejecución, se podría abrir un año después, en el primer trimestre de 2024. La razón es que en esta primera fase se agotará la mitad de la edificabilidad permitida en la parcela. Serán unos 12.000 metros cuadrados edificables del total de 26.000 que se admite en el plan general municipal de urbanismo. Y en la misma se completará toda la edificabilidad de uso comercial que está autorizada actualmente en el plan general de urbanismo, que es de 5.500 metros cuadrados edificables (más de la mitad es para Decathlon). El resto de esta primera fase será para actividades de ocio.

La promotora del centro comercial necesita para su segunda fase que se modifique el plan de urbanismo, que la edificabilidad para usos recreativo y hoteleros se transforme en comercial para completar su centro comercial.

La empresa destacó este martes de su centro que se trata «de un espacio de nueva generación, que apuesta por el diseño, la sostenibilidad y la innovación, en el que cada visitante podrá disfrutar de una experiencia a medida gracias a la completa oferta comercial (moda, deportes, bricolaje) junto con un amplio espacio dedicado al ocio y restauración». Y en un comunicado recoge declaraciones del máximo ejecutivo de la empresa y socio de Kronos, Saïd Hejal, en las que asegura que con este proyecto «queremos contribuir a complementar la oferta de comercio y ocio de Cáceres, una ciudad que consideramos que tiene un gran potencial y con cuyo desarrollo económico estamos comprometidos».

La inversión que se acomete en el centro comercial, en sus dos fases, es de 35 millones de euros, mientras que la previsión de generación de empleo una vez que el centro esté completado es de 500 empleos entre directos e indirectos. El centro llevará la marca de Way, que es la de promoción de retail de Kronos.

Way Cáceres es el tercer proyecto de retail de Kronos en España. Su propósito en Cáceres es el de convertirse en el primer espacio comercial de nueva generación en Extremadura. Kronos cuenta con otros dos proyectos: Way Dos Hermanas, el espacio comercial ubicado en la localidad sevillana que celebró su primer aniversario el pasado mes de octubre; y Way Ourense, que se encuentra en desarrollo. En total, los tres espacios representan una inversión aproximada conjunta de más de 120 millones de euros para una superficie comercial total de 91.700 metros cuadrados.

Está previsto que las obras de urbanización se solapen con las de edificación de los dos edificios que formarán parte de la primera fase del centro comercial y de ocio.