El canal de gastronomía de Beatriz Cocina encandila a 300.000 seguidores en sus redes sociales, en las que utiliza ingredientes (sobre todo extremeños) que cualquiera puede encontrar en su nevera o en el supermercado sin gastar mucho dinero para elaborar una «comida estupenda y muy sana de hacer en casa».

La administradora de este sabroso canal, Beatriz Jiménez, explica a El Periódico, desde sus fogones en Cáceres, que todos los días publica ricas recetas (lleva ya más 1.200) y son «platos que están cargados de cariño, verdad y esfuerzo», lo que constatan sus 255.000 mil seguidores en Youtube y 45.000 en su Facebook.

«Me sorprende la cantidad, pero también la repercusión, sobre todo en el mundo hispano, México, Perú, Argentina, además de Australia, Estados Unidos, pero donde más me siguen es a nivel nacional y en la región», dice abrumada Jiménez.

Esta curiosa escuela de cocina ofrece recetas para todos los gustos y para satisfacer las diferentes necesidades de cada consumidor dentro de una alimentación equilibrada. Así, incluye aperitivos, platos sencillos, postres típicos de los pueblos, guisos más elaborados… siempre con un toque original. «Empecé hace 14 años con la página de Facebook para familiares, amigos y conocidos, pero la cosa cada vez fue a más y tuve que dejar mi trabajo de dependienta para dedicarme de lleno a lo que realmente me apasiona. Desde pequeña siempre me gustó el arte culinario», confiesa.

Quizás parte del éxito esté relacionado con que bastantes platos son fáciles de ejecutar: «Son las recetas de toda la vida. Es decir, comida de legumbres, pastas, sopas, arroces, carnes, pescados, dulces... cosas así. Guisos con productos de calidad que están muy a mano de todos, de temporada, y que puedes encontrar en las tiendas de proximidad», indica con cercanía.

Olvídate de descubrir esferificaciones (método de la cocina molecular que consiste en hacer esferas), o técnicas culinarias vanguardistas. En cambio, hallarás esos platos que hacen chop, chop, que siempre apetecen y que se te hace la boca agua solo con nombrarlos. Como sopa de tomate, solomillo con Torta del Casar, patatas revolconas típicas de La Vera, croquetas de jamón, migas o una tapa de langostino y champiñones. Mención especial tienen sus postres de creación propia, donde se puede ver cómo realizar flores dulces, pudin de tiramisú, magdalenas, o un bizcocho de naranja.

«Me meto en la cocina y se me olvidan todos los problemas», cuenta la cacereña, que hace todos los vídeos con su propio teléfono móvil en la cocina de su casa. «Los primeros se nota que no están tan bien como los últimos y es algo he ido aprendiendo de forma autodidacta», comenta entre risas esta youtuber, cosa que ya domina perfectamente. «Cada elaboración suele durar de media unos ocho minutos y tardo en grabarla alrededor de unas cuatro horas», manifiesta.

Y así, la cocina extremeña, vídeo a vídeo, posee una embajada en multitud de lugares del planeta Tierra. Y con un verdadero libro de recetas tradicionales con la guarnición de la tecnología y la indispensable base del entusiasmo por la cocina. «Mi gastronomía siempre va vinculada a la felicidad», concluye Beatriz Jiménez con inmensa alegría y firmeza sobre su trabajo. Que así sea y celebremos en un futuro las 10.000 grabaciones.