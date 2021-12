El sindicato CSIF denunció ayer la ratio «insuficiente» de personal de enfermeros-pacientes de la dirección de Personal de Enfermería del Hospital Universitario de Cáceres. Su responsable, Carmen Cortés, criticó la «carga de trabajo» que se produce. Recordó que en el centro hospitalario hay tres plantas: dos de ellas tienen dos unidades y la tercera, un ala. El mayor problema se registra en Cirugía General, donde existen 37 camas que son atendidas por tres enfermeras durante la tarde y por dos por las noches. Por las mañanas hay cuatro «o extraordinariamente cinco, y ese día bailamos hasta las sevillanas», comentó una de las trabajadoras.

El sindicato relató que es una planta especial, puesto que en ella se operan cánceres de colon, mamas, tiroides, obesos... y la sobrecarga es mayor ya que «no se trata de un paciente cualquiera, con un gotero y la pastilla y se ha terminado. No». La mayoría de las personas ingresadas «tienen múltiples drenajes. No es solo dar comprimidos sino que tenemos curas mañana, tarde y noche. Muchos ingresados portan tubos dentro del cuerpo de los que sale sangre o pus, y eso hay que vigilarlo para que el paciente no entre en sepsis o se produzca una infección generalizada». Y añaden: «Otros tienen medicación a través de bombas, nutriciones por venas o sondas nasogástricas que van cayendo a bolsa. Son pacientes muy complejos», sentencian.

«Hablamos de hospitalización de pacientes ingresados», narra Carmen Cortés, quien recuerda que su sindicato ya pidió en la Mesa Sectorial a la directora de Recursos Humanos que se aumentaran las plazas dentro de los hospitales para que no hubiera tanta carga de trabajo, «porque la dirección de Enfermería de Cáceres hace caso omiso a esta petición. Es el área en la que menos se contrata». Cortés apunta que también se llevan demandando desde hace tiempo cambios de turno o facilidades para la conciliación laboral y familiar, «pero se nos hace caso omiso», reitera.

Todo esto, se traduce en la «calidad asistencial porque hay unos horarios que cumplir y no se están cumpliendo en cuanto a levantar o acostar al paciente, ponerle la medicación, que tiene que ser exacta. Y si tienen a su cargo 12 pacientes, al primero se le pondrá a su hora, pero al último con una hora de retraso porque, evidentemente, no se puede atender a todos a la vez». Este diario contactó con el SES para conocer su versión pero no fue posible.