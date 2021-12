«¡Oh!», exclama Ivonne Romero al conocer la noticia de que Cáceres contará con un juzgado de Violencia de Género. Quién mejor que ella para entonar ese ¡Oh! que representa tanta vida frente a todas esas mujeres que la han perdido o que han perdido a sus hijos por culpa del machismo. Hasta aproximadamente 12 juicios entre Lugo, A Coruña y Cáceres tuvo que superar esta uruguaya, obligada a escapar de su marido desde Montevideo.

Antes de eso, cuando aún estaba en su país, llegó un momento en que cayó enferma. «No podía con mi vida... Es una cadena de problemas, hasta que al final cedes, cedes porque dices: me prometió que iba a cambiar. Y entonces crees, pero no es así, no se cambia nunca. Y de hecho nunca cambió».

Él no dudó en perseguirla hasta España. Finalmente en Cáceres ella y sus dos hijos encontraron refugio en la Casa de la Mujer. El juicio definitivo llegó en 2006. «Es dificilísimo demostrar el maltrato psicológico porque en un maltrato físico las heridas son superficiales y se ven, y en un maltrato psicológico no se ven, pero muchas veces las heridas psicológicas son mucho más dolorosas que las físicas, porque con las físicas vas por la calle y te ven. Tus miserias se notan. Lo único que en mi caso demostraron las heridas psicológicas fue la depresión», narra recordando aquel tiempo.

«Al juicio llevé como prueba una grabación. Al principio dijeron que no la admitían porque lo había grabado sin su consentimiento. Luego cambiaron de idea. Y lo que me favoreció, qué curioso, fue el acento. El acento lo delató en aquella grabación. Otra de las cosas que no puedo olvidar es lo que me dijo una amiga: Ivonne, al conocerse tu sentencia una mujer policía que estaba por los juzgados dijo: ‘¡Al final ella se salió con la suya’. Me dejó marcada».

Lo condenaron a siete años y medio de prisión por violencia de género y maltrato psicológico, «porque maltrato corporal no hubo, pero el psicológico fue tremendo. Era un sin vivir. Un día me dijo: vete a buscar a tu hija al instituto que está degollada. Era mentira, pero fue tanto lo que estábamos sufriendo que al llegar mi hijo y yo lo vimos frente a la vereda del instituto, pero no estaba realmente. Todo fue fruto del estrés al que nos sometía. Cuando lo condenaron quisimos deportarlo, pero dijeron que sufría un cáncer de hígado y que por razones humanitarias no lo iban a deportar. Con él había que tener consideración, conmigo, no». La única esperanza que le queda a Ivonne es que sobre él pesa una orden de alejamiento de Cáceres, la ciudad que ahora tendrá un juzgado para velar por ella. Por ella y por todas.

Juzgado de Violencia de Género

Muy pronto las mujeres víctimas del maltrato machista estarán más seguras o al menos el sistema será más garantista tras el anuncio de que Cáceres contará con un Juzgado de Violencia de Género que se pondrá en funcionamiento el 1 de marzo de 2022. En él se instruirán los procesos por delitos de homicidio, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o por cualquier otro cometido con violencia o intimidación, contra los derechos y deberes familiares y por delito de quebrantamiento de condena o para la adopción de órdenes de protección.

La noticia ha venido de la mano del Boletín Oficial del Estado, que ha publicado el acuerdo del Ministerio de Justicia por el que se aprueba la creación del Juzgado Número 1 de Violencia de Género en Cáceres, cuya finalidad es aliviar la acumulación de litigios judiciales. La Delegación del Gobierno ha indicado que la creación de este nuevo juzgado viene a atender una demanda existente en toda la provincia que facilitará la atención a un tema tan sensible como la Violencia de Género con un juzgado específico y especializado en esta materia. Este juzgado se suma al ya existente en Badajoz lo que permitirá agilizar la atención a este tipo de procedimientos judiciales.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, ha manifestado su satisfacción, ya que «permitirá ofrecer una atención más especializada a las víctimas de violencia contra la mujer, igualando la atención que se da en las grandes poblaciones con la que se va a poder prestar en el ámbito rural». Tena ha destacado que es una noticia para celebrar, dado que la creación de este juzgado había sido muy demandada por los órganos de gobierno de la Administración de Justicia de Extremadura. En la región hay activos más de 1.600 casos de violencia de género.

La concejala de la Mujer, María José Pulido, que agradeció el compromiso de María Félix Tena, recordó que se trata de una antigua reivindicación tanto del sistema judicial como de la Junta, el ayuntamiento y el movimiento feminista. Indicó que los juzgados que se recogían en la ley de 2004 y se empezaron a poner en marcha en la de 2005 «han tenido una historia que no ha sido ni fácil ni pacífica ni ha resultado indiferente pues han sido muy cuestionados». Para Pulido se trata de un hecho histórico. Ahora solo queda determinar el edificio que lo acogerá y establecer su competencia territorial.