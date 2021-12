La Junta de Personal del Área de Salud de Cáceres ha decidido por mayoría en una sesión plenaria volver a pedir al gerente del Área de Salud, David Zambrano, el cese inmediato de la directora de Enfermería del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, Ana Belén Pérez Jiménez. Han tomado esta decisión tras no haber recibido respuesta por parte de la Junta de Extremadura a su escrito del pasado 14 de mayo, dirigido, entre otros, al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, y otros responsables sanitarios.

En un comunicado, la Junta de Personal ha denunciado la "grave situación" en que se encuentran los profesionales de la enfermería de Cáceres, tanto enfermeros, como técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, y que continúa "empeorando". Como ejemplo, han puesto la negativa a atender "la petición de unidades al completo, casi todas las del complejo, que solicitan a la Dirección de Enfermería la implantación de un turno de 12 horas, con el único objetivo de conciliar la vida familiar y laboral de los trabajadores y dar una mejor calidad en los cuidados, basándose en la continuidad de la atención al paciente".

Pérez Jiménez ha alegado, según la Junta de Personal, que hay en marcha una mesa de negociación en Mérida que está regulando los turnos y hasta que no concluya no dará ningún paso. "Sin embargo -ha añadido-, no le tiembla la mano a la hora de cambiar las condiciones de trabajo a algunos trabajadores que han llegado mediante concurso de traslado a un turno de mañana de lunes a viernes, y los obliga unilateralmente a trabajar los fines de semana".

En ese caso, la mesa de negociación de los turnos "no tiene la menor importancia", ha criticado la Junta de Personal. A su juicio, "la Dirección de Enfermería sigue ignorando a los trabajadores, obviando sus necesidades y coartando sus derechos, modificando turnos, cambiando las condiciones de trabajo sin previo aviso".

"Los sanitarios se sienten maltratados e ignorados por esta Dirección de Enfermería y, a pesar de tanta carga de trabajo, están dando 200 %", según la Junta de Personal, que ha subrayado que "se ha hecho enemiga de su propio personal, al que debería representar, defender y proteger".

También han acusado a Pérez Jiménez de la designación "a dedo" de algunas supervisoras del Complejo Hospitalario desde que el pasado 7 de septiembre, cuando entró en vigor el Decreto 81/2021, de 7 de julio. Este norma regula el sistema de selección de personal estatutario y de provisión de plazas básicas, singularizadas y de jefaturas de unidad del Servicio Extremeño de Salud y, según los denunciantes, habría quebrantado el artículo 62, referente a la designación de supervisores.