Cuesta comprometerse, y también cuesta mantener el compromiso. Los tiempos cambian, los lazos interpersonales se transforman, y el 49,7% de los residentes en la provincia de Cáceres de 20 a 59 años no tienen una relación oficialmente reconocida, es decir, con papeles de por medio: ni están casados ni son pareja de hecho. Dicho grupo lo forman solteros, separados, divorciados y viudos, pero no se reparte igualmente entre sexos. Curiosamente, el 53,5% de los varones no mantienen una relación matrimonial ni de hecho (más de la mitad), y un 45,6% de las mujeres tampoco, según las cifras ofrecidas en un estudio de la web SugarDaters.

Por tanto, la mitad de quienes viven en la geografía cacereña o no comparten actualmente su vida con nadie o lo hacen sin haberlo oficializado. Los datos del Instituto Nacional de Estadística avalan las nuevas tendencias sociales, que tienen como principal consecuencia el brusco descenso de la natalidad, agudizado durante la última década. Si en 2011 se registraron 3.315 nacimientos en la provincia cacereña, en 2019 (último ejercicio computado al completo) habían bajado un 25% hasta situarse en 2.486. De hecho, la Tasa Global de Fecundidad (niños nacidos por cada mil mujeres) alcanzó el mínimo histórico en 2019 con 31,6. Las bodas han resistido mejor en la provincia: en 2011 hubo 1.152 matrimonios (civiles y/o religiosos) y en 2019 un total de 1.145. Pero en la capital cacereña han pasado de 416 a 340. Por estados civiles Si se analizan los distintos estados civiles, la estadística resulta bastante llamativa: justo la mitad de los cacereños, el 50%, están actualmente casados o comprometidos en parejas de hecho (46,4% de los hombres y 54,3% de las mujeres). En cambio, el 41,6% se mantienen solteros (46,8% de hombres y 36,3% de mujeres). Los separados o divorciados representan el 7% (6,4% de hombres y 7,4% de mujeres). Finalmente, los viudos suponen el 1% (0,2% de hombres y 1,8% de mujeres). El estudio de la página SugarDaters repasa todas las provincias y coteja variables estadísticas para ofrecer datos curiosos. Por ejemplo, calcula que en Cáceres es posible encontrar a 5,04 personas solteras, de 20 a 59 años, por cada km² (2,80 serían varones y 2,24 mujeres). Se unirían otros 0,7 divorciados por km². Los casados, en cambio, suponen 5,09 por cada km². Si se tiene en cuenta el ranking de todas las provincias, Cáceres ocupa el puesto 31º de un total de 52º en número de habitantes sin pareja oficializada. La primera es Las Palmas, donde el 62,7% de sus residentes están solteros, divorciados, separados o viudos. La última es Jaén, donde las personas sin relación ‘formalizada’ suponen el 43,1%. Precisamente en Jaén se encuentra el mayor índice de ciudadanos que han contraído matrimonio (56,87%). TALAYUELA PARA ELLAS, Y CÁCERES PARA ELLOS Talayuela es la localidad de la provincia de Cáceres donde una mujer (o un hombre) tiene más probabilidades de encontrar pareja masculina, y ello porque el municipio tiene un +12,8% de varones que de mujeres. Así lo indica el estudio de la web de SugarDaters, que calcula los porcentajes reales por sexos de las distintas poblaciones de la provincia para llegar a una conclusión desenfada pero evidente. Los desequilibrios del censo son caprichosos. Otros municipios donde ellas estadísticamente lo tienen más fácil para encontrar una pareja del sexo contrario (o ellos del mismo sexo) son Alcuéscar (+7,8% de hombres que de mujeres), Cabezuela del Valle (+4,8%), Losar de la Vera (+4,6%) y Montehermoso (+3,1%). El mismo análisis demuestra que las mujeres prefieren vivir en capitales de provincia, ya que salvo contadas excepciones, son los mayores núcleos los que albergan más población femenina. Por eso, parece más fácil para un varón encontrar pareja en una capital que en un municipio pequeño. Así, en la ciudad de Cáceres hay un +8,78% de mujeres que de hombres. Se trata del municipio de toda la provincia donde resulta más fácil para ellos lograr una cita (o para ellas, si prefieren una chica). Otras poblaciones interesantes en este sentido son Plasencia (+7,9% de mujeres que de hombres), Navalmoral (+6,6%), Torrejoncillo (+6,3%) y Trujillo (+5,5%). Existen algunos rasgos compartidos por cada tramo de edad en todo el país. Por ejemplo, las cifras de casados/as aumentan conforme sube la edad. Asimismo, las mujeres son generalmente más proclives a contraer matrimonio y todas sus cifras en este sentido marcan registros superiores a las de los varones. Y puesto que se muestran más propensas a un enlace, también tienen mayor porcentaje en las separaciones. «Para tramos de edad por encima de los 40 años, la práctica totalidad de las estadísticas de separadas y divorciadas son superiores en el caso de ellas que en el de ellos», revela el informe facilitado por SugarDaters. Aunque existe diferencia legal entre ‘separación’ y ‘divorcio’, si a efectos prácticos se suman, Santa Cruz de Tenerife se convierte en la provincia con más población de ambos sexos en estas situaciones (9,9%). Pero si solo se tiene en cuenta a los varones, los hombres con más rupturas matrimoniales están en Alicante (9,22%), y las mujeres en Tarragona (11,4%). Perezosos en la veintena Lugo es la provincia con más desparejados entre los veinteañeros, ya que la práctica totalidad de personas de entre 20 y 29 años están solteras. «Si miramos los datos por géneros, encontramos que los varones en la veintena tardan más en comprometerse en Lugo, Ávila, Cuenca, Salamanca y Soria. Varias de estas provincias tienen problemas de despoblación, así que además del miedo al compromiso también existe el factor ‘dificultad para encontrar pareja’», recoge el estudio. Respecto a las mujeres jóvenes, tardan más en comprometerse en Lugo y León. En el lado contrario, Girona es la provincia con menos veinteañeros de ambos géneros sin pareja (81,7%). En cuanto a la viudedad, los porcentajes de mujeres superan a los masculinos en todo el país, ya que la esperanza de vida es menor en ellos. A Coruña es la provincia con más población en este estado (2%). Y si se trata de probar suerte entablando nuevos contactos, la Comunidad de Madrid registra 244,71 solteros por km², el índice más elevado de España junto con Ceuta y Melilla. Le siguen las provincias de Barcelona, con 216,2, y Vizcaya, con 145,7. En el lado opuesto, Soria es la que presenta menos solteros por km², con solo 2,1.