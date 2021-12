Si hay alguien en el que puedan encarnarse los talentos de sus pasados es Juan Valderrama. Heredero de sangre y voz de Juanito Valderrama y Dolores Abril ha mantenido durante veinte años la independencia artística y presenta ahora con su gira ‘Mujeres de carne y verso’, en la que recupera del olvido a las autoras a las que la historia no ha hecho justicia. El concierto será el 11 de diciembre en Gran Teatro.

Después de un año incierto, ¿cómo es la vuelta a los escenarios?

Volver a la normalidad es un respiro para todos. La cultura ha estado cerrada a cal y canto y volvemos con muchas ganas.

Y lo hace con ‘Mujeres de carne y verso’ cantando a todas las voces silenciadas.

La gira nace con vocación de reivindicar. Hay muy pocas poetas en los temarios de los institutos. Canto desde Safo hasta el Elvira Sastre pasando por Gabriela Mistral o Ángela Figueras, fueron importantes y la historia las devoró así me pareció importante ponerles música y hacerlas visibles.

Aparte de cantar a las autoras, reivindica también las lenguas en las que escribieron.

Cualquier lengua es un tesoro cultural. ¿Si el poema está escrito en gallego por qué no se va a cantar en gallego? En todo este proceso de llevar los poemas a la música me ha ayudado el extremeño Luis Pastor, que también reivindica sus raíces.

De hecho, en cuanto a colaboraciones con extremeños, en el confinamiento lanzó ‘Que vuelva’ con la cacereña Miriam Cantero, que además se hizo viral.

Colgué un pequeño vídeo en Instagram con un estribillo y la gente me preguntó que dónde se podía escuchar entera y me pidió que la terminara. La terminé y le pedí a Míriam Cantero, que le estoy produciéndole el disco, le pedí que hiciera el final de la canción. Publicamos el vídeo que hizo mi mujer que es realizadora y pensamos lo poquito que se recaude lo destinamos a ayudar y se hizo viral. Me llamaron de Argentina de emisoras importantes, fue una sorpresa y sigue ayudando.

De alguna manera se materializa en este caso aquello de que la cultura siempre ayuda.

Mi padre hacía al año veinte benéficos y yo echo un rato cada día, no somos ni mejores ni peores pero en solidaridad no se nos puede reprochar nada, tenemos un eco social, somos amplificadores de las causas y millones de seguidores y debemos ponerlos al servicio de los demás.

Usted en ese caso es altavoz por partida doble, por artista y porque estudió periodismo.

Siempre he tenido una vena artística, la gente piensa que lo tienes más fácil por tener los padres que tienes pero no es cierto, es una responsabilidad que tienes que defender y es duro. Yo huía del destino pero al final la vida se empeña y tú tienes que seguir la corriente. Mi padre no sabía que yo cantaba y se ilusionó mucho. En 1997 acabé la carrera y en el año 2002 aparece mi primer disco con Vicente Amigo y muchos más nombres. El periodismo siempre ha sido una vocación accesoria, la música lo ha devorado todo.

En 2002 sale su primer disco, ¿qué le queda tras veinte años en la música?

Estoy empezando ahora. Mi padre me decía que hasta que no cumplas los 40 no vale nada de lo que hayas hecho antes. Llevo más de 2.000 conciertos, en mi carrera hay una canción de mi padre, el resto son mías, no me quejo, llevo una carrera muy feliz me emancipé cuando todo el mundo estaba en los grandes sellos, creé mi propia discográfica, gané en libertad, no conozco ningún artista que haya trascendido que no haya luchado por su libertad creativa, me encuentro en un momento extraordinario, mi voz es de hierro y tengo esa voz heredada en una época en la que el virtuosismo está de capa caída, me queda mucho por hacer.