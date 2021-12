Cuando terminen su etapa universitaria, lo que seguramente más recordarán los nuevos graduados de su paso por el campus será a sus compañeros de carrera, pero igualmente a aquellos profesores que más les hayan motivado y les hayan hecho meditar. Dio su primera clase a los 24 años y ahora es docente a tiempo completo en la UEx, Alejandro Platero Alcón (1992) imparte en la Facultad de Derecho, en Cáceres. El joven cacereño intenta hacer del Derecho Civil una asignatura amena, participativa e interesante para todos los alumnos. Platero explica cómo fueron sus comienzos y reflexiona sobre la realidad de la universidad.

Su historia está escrita a base de esfuerzo, talento y amor por su profesión. Estudió el doble grado en Derecho/ADE (mejor expediente de su promoción) en la misma facultad donde hoy ejerce. Posee dos másteres, uno de Acceso a la Abogacía y otro en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, también fue premiado con la beca de Formación del Profesorado Universitario en dicha disciplina, solo se ofertaron 13 plazas en España. A finales del 2020 terminó la tesis doctoral (obtuvo la máxima calificación) y convirtió su excelente trabajo en un libro sobre qué mecanismos legales utilizar para detectar y denunciar las noticias falsas en las redes sociales.

¿Cómo fueron sus inicios como profesor? «Terminé los estudios en 2015 y empecé como becario de investigación. La situación es curiosa, porque acabas dándole clase a compañeros tuyos. Además, los alumnos te confunden, no saben si es el profesor el que ha entrado en la clase porque eres más como ellos», señala Platero con amabilidad y una carcajada.

Docente de Derecho Civil, una asignatura que puede parecer árida. ¿Cómo se la presenta para hacerla más llevadera en aula? «Es derecho, inventado por los romanos, como la palabra justicia, sentencia... Aunque parezca un poco árida siempre intento hacerlo lo más agradable posible. Este año estoy impartiendo Derecho de Sucesiones donde se determinan las titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después de su muerte. Para que los alumnos lo entiendan mejor, utilizo cortos de Los Simpson. En los vídeos se ponen en práctica los conocimientos de una forma más divertida. Un claro ejemplo, puede ser cuando el Señor Burns teme morir sin dejar beneficiario, por lo que tras una audición nombra a Bart como su heredero en el testamento», destaca.

A la hora de dar docencia, ¿le han influido otros profesores o intenta construir un modelo propio? «Todo profesor intenta crear su identidad personal y lo ejecuta, en parte, tomando lo mejor de ciertos profesores que has ido teniendo a lo largo de tu vida. El docente de hoy en día, si no se adapta a sus alumnos, fracasa. Tienes que estar continuamente alerta para ver qué te demandan. No solo se trata de transmitir la materia, sino de estimular a tus estudiantes», indica Platero mientras celebra eufórico la última victoria del Atleti, que directamente lo lleva a octavos en la Champions League, consciente de que como le ocurre a su equipo de cabecera no hay victoria sin esfuerzo.