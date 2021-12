«Mientras continúen existiendo mujeres y menores sobre las que se ejerce violencia por razón de su género, nuestra sociedad seguirá fallando en uno de sus puntales esenciales, la protección y consideración de la dignidad del ser humano, de cualquier ser humano» . Con estas palabras arrancó su discurso este viernes María Félix Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que recibió este viernes el premio 25N por su labor desde los tribunales contra la violencia de género. La magistrada del alto tribunal extremeño ha sido reconocida este año con el galardón que por primera vez otorga el Consejo Sectorial de la Mujer y protagonizó el acto de homenaje que tuvo lugar en el salón de plenos y al que asistieron autoridades locales y familiares.

En su intervención, agradeció emocionada a los representantes políticos y a sus seres queridos el reconocimiento y el apoyo y dedicó el premio a todos los trabajadores de los estamentos judiciales que «ofrecen cada día asistencia a las víctimas de violencia de género». En ese sentido, incidió en que esta lucha «requiere el compromiso de todos y de todos los ámbitos, nos exige entrega y concienciación, sin ello no podremos llegar a la ansiada erradicación que la sociedad del siglo XXI no puede permitirse seguir aplazando. Este problema no puede paliarse con negativas de su existencia, con un querer cerrar los ojos y limitarnos a asegurar que estamos en igualdad y que existen ya medidas y leyes», zanjó.