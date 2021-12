A media mañana entraba el cartero en el zaguán, hacía sonar el silbato y los vecinos bajaban a por las cartas. Pero al acercarse la Navidad, con o sin cartas, te daba una tarjetita con una ilustración en la que un cartero te felicitaba las pascuas y en la otra cara una poesía en castúo del conocido cartero y poeta Juan García. Como estaba convenido tácitamente, los vecinos le daban un aguinaldo. También recibían aguinaldo por aquellos días el lechero, el panadero y cuantos vendedores frecuentaban los domicilios. Mucho más ostentosos eran los aguinaldos que recibían los guardias urbanos de circulación, mayestáticos en los cruces y distinguidos por el blanco de su casco, guantes y correaje, que acababan el día rodeados de botellas de licores, turrones y viandas diversas.

Como era de esperar, la chavalería no dejaba pasar la oportunidad de obtener un regalito y formaba una banda de no muchos chiquillos para hacer rentable la ronda petitoria. Dotados de zambombas, panderetas y una botella de anís vacía, recorrían el vecindario pidiendo aguinaldo al son de los villancicos. Nosotros visitábamos las casas de las cercanías de la plazuela de Santiago, Villalobos, Caleros y hasta la calle Empedrá. En algunas casas nos recibían con una canción: «Que entre usted mozo, que entre usted mozo, ole salero, ole salero». Contestábamos: «Que no quiero entrar, que no quiero entrar, ole salero, porque me falta la voluntad». Era mentira claro, pues estábamos allí en realidad para entrar y degustar algún mazapán o piñones y recibir unas perras gordas.

En mi casa también había aguinaldo. Las chicas que hacían las tareas del hogar cantaban al oír abrirse la puerta: «El pasillo alante viene caminando don Urbano Sánchez con el aguinaldo». Y mi padre sacaba el turrón duro que había comprado en un puesto en la plaza.

No quiero acabar estas letras sin hacer un homenaje al delicioso postre que nos preparaba mi madre: la «cazuela». Un dulce típico de Tornavacas que elaboraba con nueces, pan frito y azúcar, y que bien tostadito lo degustamos cada año mientras vivió.