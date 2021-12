«Cuando me lo ha dicho esta mañana, le he dicho que la madre que lo parió», comentó este lunes por la tarde el alcalde, Luis Salaya, cuando contestaba a una pregunta sobre su opinión respecto a lo ocurrido a su portavoz y concejal de Tráfico, Andrés Licerán, denunciado por la Policía Local por carecer de seguro y tener la ITV caducada. Salaya calificó lo sucedido de «error humano, que no le resta importancia, pero una vez que lo ha cometido ha actuado con responsabilidad y con humildad, y eso hay que valorarlo», comentó el regidor, que añadió que el concejal le trasladó que está «en un momento difícil porque a nadie le gusta esto ni tener que dar explicaciones de este tipo, pero es lo que hay, se ha equivocado». «Muchos están esperando que nos equivoquemos y no podemos darles estas alegrías», apostilló el alcalde.

Salaya descartó que vaya a pedir a Licerán responsabilidades políticas o su cese y comentó que el portavoz seguirá en todos sus cargos. El alcalde lamentó lo ocurrido, «los concejales saben que les pido un plus de responsabilidad, a veces especialmente intenso porque se exige mucho en la política local, en la que trabajamos muy cerca de los vecinos, además lo exijo yo personalmente. Más allá de eso, ha sido un error humano que ha resuelto como debía».