El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha asegurado esta mañana que su gobierno no tiene intención de tener una limitación extraordinaria por covid en las cañas de Nochebuena dado que la situación de la pandemia este año no tiene que ver con la de la pasada Navidad. "Además, tengo especial cuidado, porque yo entiendo que lo más llamativo es conseguir un titular hoy de unas medidas especiales de covid en Navidad, pero si hacemos eso esta Navidad hay mucha menos gente con trabajo, porque perdemos en el día 100 o 200 reservas de hotel y se van a la calle en Navidad o no se contratan a 20 personas. Tenemos que ser especialmente prudentes porque vivimos del turismo, entre otras cosas".

