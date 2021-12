El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha dado por zanjado esta mañana el asunto de la multa de tráfico al concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Andrés Licerán, y ha indicado, a preguntas de los medios, que no hablará más sobre este tema. "No tengo más intención" de decir nada, apunta el regidor municipal, que ya se expresó ayer diciendo que achacaba la cuestión a un error humano, que no iba a pedir la dimisión del portavoz del Gobierno y que remarcó: "No debemos dar alegrías a los que quieren que nos equivoquemos". Licerán ha sido sancionado tras un control rutinario de la policía local y comprobar que no tenía la ITV ni el seguro en regla.