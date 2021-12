El alcalde, Luis Salaya, salió en defensa de su portavoz y concejal de Tráfico, Andrés Licerán, tras hacerse público que la Policía Local denunció el domingo al edil por carecer de seguro y tener la ITV caducada. El alcalde calificó lo sucedido de «error humano, que no le resta importancia, pero una vez que lo ha cometido ha actuado con responsabilidad y con humildad», comentó el regidor a preguntas de los medios de información durante su visita la tarde del lunes al belén municipal. Añadió que el concejal le trasladó que está «en un momento difícil porque a nadie le gusta esto ni tener que dar explicaciones de este tipo, pero es lo que hay, se ha equivocado». El alcalde mantendrá a Licerán, que tampoco contempla presentar su dimisión, en las responsabilidades que ejerce en el equipo de gobierno.

La Policía Local de Cáceres paró este domingo el vehículo del concejal de Seguridad (Tráfico y Policía Local) en un control rutinario y sancionó al edil por carecer del seguro obligatorio y por circular con la ITV caducada. La sanción que debe abonar por esta doble infracción es de 800 euros. Licerán pidió este lunes disculpas públicas por lo ocurrido y explicó que no era consciente de no tener la documentación en regla.

El PP, primer partido de la oposición en el ayuntamiento, pidió el cese del concejal, desde Cs también reclamaron su dimisión, mientras que Unidas Podemos, principal ‘socio’ del gobierno socialista con el que mantiene un acuerdo de estabilidad, calificó lo ocurrido como un acto «irresponsable de una persona que tiene un cargo público».

Licerán pide disculpas y explica que el seguro estaba domiciliado, se devolvió y no se percató hasta que el domingo le pararon los agentes

El control se realizó en obispo Galarza este domingo. El concejal había salido del párking que hay en esta plaza. En estas fechas, coincidiendo con la proximidad de las festividades navideñas, se suelen hacer controles en los tres turnos de la Policía Local (mañana, tarde y noche). Los agentes denunciaron las dos infracciones (no tener seguro y la ITV caducada).

El edil, a preguntas de este diario este lunes al mediodía al conocerse lo ocurrido, explicó que el domingo a media mañana cogió el coche para salir a hacer deporte y en un control rutinario de la Policía Local le pararon. «En ese momento, y para mi sorpresa, descubrimos que no tenía el seguro ni la ITV al día, algo de lo que en ningún momento había sido consciente», detalló el concejal, que agregó que el recibo del seguro lo tenía domiciliado, pero «me lo habían devuelto y lo habían dado de baja», situación de la que no se percató hasta que el domingo lo pararon en el control.

El concejal reconoció que con lo ocurrido no ha cumplido «con la ejemplaridad que se nos exige a los concejales, pero no deja de ser un error, probablemente achacable a mi cambio de residencia que me ha generado algunos problemas con las notificaciones y demás correspondencia». También detalló que la mañana del lunes abonó el seguro y solicitó la cita para la ITV, que llevaba dos meses caducada, para pasarla esta semana.

No pasar la ITV lleva una sanción de 200 euros, mientras que no tener seguro conlleva la prohibición de circular con el vehículo y el depósito o precinto del coche a cargo del propietario hasta que se tenga el seguro. La sanción es por un importe de entre 601 y 3.000 euros. En este caso concreto, la propuesta de sanción al concejal es de 200 euros por no tener la ITV pasada en su fecha y de 600 euros por carecer de seguro. Los agentes no llegaron a inmovilizar el vehículo del edil, pese a que no había seguro. No se suele inmovilizar el coche por las dudas que a veces ofrece el terminal de Tráfico. Se impone la denuncia y con posterioridad el infractor puede alegar.

Licerán no es un concejal cualquiera, además de ser el portavoz del gobierno, está al frente de las concejalías de Fomento, Infraestructuras, Servicios Públicos, Seguridad (Policía Local y Tráfico) y Recursos Humanos. Y es uno de los colaboradores más directos del alcalde, Luis Salaya, desde su entrada en la política local hace ya más de seis años.

El PP pide la dimisión de Licerán porque es "el primero que debería dar ejemplo ante los cacereños"

El grupo municipal del PP pidió este lunes por la tarde la dimisión de Licerán. Para el portavoz del PP, Rafael Mateos, lo ocurrido es «muy grave y preocupante porque Licerán es el primero que debería dar ejemplo ante los cacereños; saltarse las normas y las obligaciones de circulación que tiene cualquier ciudadanos no tiene justificación ninguna», según se precisa en el comunicado que los populares lanzaron la tarde del lunes. Para el PP, «es incomprensible que tras la denuncia de la Policía Local, Licerán no haya entregado su acta, lo que demuestra su irresponsabilidad como cargo público», además se apunta directamente a Salaya al criticar que «no haya tomado medidas y haya permanecido mudo ante estos hechos tan graves». Los populares calificaron las explicaciones dadas por Licerán de «banales y sin sentido».

Para la portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Consuelo López, lo ocurrido es «una irresponsabilidad cometida por una persona con un cargo público y que debe dar ejemplo». López aseguró que esperarán a que Licerán comparezca para explicar públicamente lo ocurrido, será después cuando decidan «si pedimos su dimisión». El grupo municipal de Unidas Podemos es el más cercano al gobierno local, con el que tiene un acuerdo de estabilidad para su desarrollo en la legislatura.

Cs también pide el cese del edil y Podemos califica de "irresponsabilidad" lo ocurrido

Por parte del grupo municipal de Ciudadanos se pidió anoche al alcalde, Luis Salaya, que depure responsabilidades y se calificó lo ocurrido de «muy grave». «Si no cumple las normas, como se exige a la ciudadanía, no debe ostentar un cargo en el que se debe ser ejemplar; y si el alcalde no toma medidas, que -Licerán- se vaya por iniciativa propia», apuntó la portavoz de Ciudadanos, Raquel Preciados.

«No haremos un uso político de lo que ha ocurrido y no vamos a pedir su dimisión», aseguró el concejal no adscrito Francisco Alcántara, del partido Cáceres Viva, quien agregó que se trata de un asunto «que debe gestionar internamente el equipo de gobierno».

Tampoco el concejal no adscrito Teófilo Amores pedirá la dimisión de Licerán, «se ha tratado de una infracción administrativa y no de un delito o falta». No le restó importancia, pero aseguró que es un asunto al que no dará mayor trascendencia al considerar que no ha habido una intencionalidad.