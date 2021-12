Los dueños de dos tabaqueras de Cáceres acusados de apropiación indebida no irán a la cárcel tras abonar 1,2 millones. Estaba previsto que el juicio se celebrara este miércoles en la Audiencia Provincial pero las partes, fiscalía y defensa, alcanzaron un acuerdo para que los dos encausados fueran condenados a penas que no supongan su ingreso en prisión. Según confirma a este diario la defensa ejercida por el letrado Raúl Fuentes, han consignado en la cuenta de la Audiencia Provincial 1.002.000 euros y se han comprometido abonar otros 235.000 euros en un plazo máximo de tres meses.

De esta manera, M. R. H, gerente de la cooperativa Tabaco de Cáceres, y F. S-L, administrador único de Agroexpansión, han sido condenados a un año y nueve meses de prisión respectivamente. Como ambas penas no superan los dos años y no tienen antecedentes no tendrán que entrar en la cárcel. El ministerio público pedía para la gerente ocho años de prisión y cinco para el administrador por los delitos de apropiación indebida y de administración desleal.

Los hechos probados se remontan a 2015 y 2016 cuando ambos ocupaban los cargos por los que han sido imputados. Entonces, según relata el escrito del ministerio público, M. R. H. "conocedora de la mala situación que atravesaba Agroexpansión" procedió a efectuar tres transferencias por importe de 125.000, 125.000 y 10.000 euros, un total de 260.000 euros "sabedora de que no contaba ni había solicitando autorización del consejo rector con la finalidad de mejorar la situación del otro acusado con quien pensaba establecer relaciones comerciales".

Del mismo modo, conocedora de la deuda de Agroexpansión con Tabaco de Cáceres, admitió que la primera cooperativa entregara el 30 de diciembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 en pago de las dos producciones de tabaco dos pagarés con fecha de 2020 y 2021 con la cantidad de 757.896 euros "aún sabiendo de la delicada situación económica de Tabaco de Cáceres y de los perjuicios que el pago con tan largo plazo producirían en la economía de la cooperativa".