El portavoz del gobierno y concejal de Seguridad (Tráfico y Policía Local), Andrés Liceran, llevaba un año sin seguro obligatorio del vehículo. Esta situación irregular se ha producido porque el edil tenía la poliza domiciliada en una cuenta bancaria que había cerrado, el cargo se pasó y el recibo se devolvió, dándose posteriormente de baja el seguro, según indicaron fuentes cercanas al concejal, que desde el lunes no ha vuelto a hacer manifestaciones sobre lo ocurrido.

Licerán insistió ese día en que no era consciente de que carecía del seguro en regla, la misma explicación que dio a otros compañeros en la corporación local a los que llamó personalmente el pasado lunes para explicarle lo ocurrido.

La sanción que se ha impuesto al concejal, tras pararle agentes de la Policía Local el domingo en un control rutinario, también es por no tener la ITV pasada en la fecha correspondiente, llevaba caducada dos meses, según admitió el edil el pasado lunes, día en el que el concejal pagó el seguro y solicitó la cita para la ITV, inspección que iba a pasar esta semana. La multa por estas dos infracciones es de 800 euros.

Desde este martes el gobierno local ha decidido guardar silencio y no volver a realizar declaraciones sobre el incidente ocurrido al concejal. Por ahora no habrá repercusiones en las funciones que Licerán desempeña en el gobierno local, en el que además de portavoz es concejal delegado de Seguridad, competencia en la que entra la Policía Local, el mismo cuerpo de seguridad que le denunció, y Tráfico, lo que agrava lo que le ocurrió el domingo, tiene otras funciones en el gobierno como la delegación de Personal, en un ayuntamiento que solo en plantilla tiene a más de 600 trabajadores, de Fomento, de Infraestructuras y de Servicios Públicos.

Es uno de los concejales más cercanos al alcalde, Luis Salaya, que el lunes defendió a su compañero de grupo, calificando de error lo ocurrido y no haciendo ninguna declaración en el sentido de apartar a Licerán de alguno de sus cargos dentro del gobierno. La decisión del gobierno local es desde el martes la de guardar silencio sobre el incidente para no seguir alimentando la polémica y no desgastar más a Licerán, cuya imagen pública está dañada tras conocerse lo ocurrido el domingo en el control policial.

El más insistente en pedir la renuncia del concejal, al menos de sus funciones al frente de la portavocía y la concejalía de Seguridad, ha sido el PP, primer partido de la oposición política municipal, aunque por ahora lo ha hecho a través de las declaraciones de su portavoz, Rafael Mateos, exigiendo al alcalde que aparte a Licerán de sus competencias en esta dos áreas.