El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha comparecido esta mañana para defender al que hasta ahora ha sido su portavoz y concejal de Tráfico, Andrés Licerán, al que finalmente ha apartado de estas funciones. El regidor lo mantiene, sin embargo, en las concejalías de Infraestructuras y Recursos Humanos. No acepta su dimisión, como el propio Licerán le puso sobre la mesa ayer, y el edil seguirá estando liberado. Salaya ha dicho que el responsable de Tráfico, que el domingo fue multado por los agentes de la Policía Local, por no tener pasada la ITV en regla y el seguro de su vehículo caducado hace un año, "no ha matado, ni ha maltratado ni ha robado ni iba borracho". Ha matizado, que aunque esta situación ha supuesto "una pérdida de credibilidad y un comportamiento poco ejemplar, ha demostrado especialmente durante el covid una gran capacidad de gestión".

El dirigente socialista ha apuntado que ni personal ni moralmente podía aceptar esta dimisión y ha comentado que "ni los hechos tienen la gravedad suficiente ni el ayuntamiento puede permitirse prescindir de alguien que realiza una labor intachable y un buen trabajo. No sería justo". Salaya ha añadido que no participará "en un linchamiento público" aun sabiendo que para él "sería más fácil colaborar como un líder incompasivo y mostrar al concejal como una suerte de villano". El alcalde, con rostro cansado por la que seguramente ha sido la peor semana desde el punto de vista político de la legislatura, ha pedido disculpas por "los errores de comunicación" y los momentos que ha guardado silencio en estos días. Ha reiterado que la credibilidad de Licerán "está gravemente tocada" y que la multa le suponía al edil "una clara pérdida de autoridad cara a la policía local". Ha indicado que su portavoz "ha generado una mala imagen" y que tras una larga reunión que ayer mantuvo con él se llegó al acuerdo de "alejarlo de los lugares en los que su presencia puede suponer un daño a la institución".