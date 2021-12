El pleno del ayuntamiento rechazó este jueves la moción que presentó el PP para que Andrés Licerán abandone todos sus cargos como concejal a raíz de la polémica que ha protagonizado esta semana después de que se hiciera público que conducía sin ITV y sin seguro desde hace un año. La moción fue convocada de urgencia, por tanto, para que pudiera ser debatida en el orden del día por la corporación, de acuerdo a la normativa, los concejales tenían que dar primero el visto bueno por mayoría absoluta a que esa convocatoria urgente estaba justificada.

De hecho, antes de pasar a la primera votación el propio alcalde, Luis Salaya, ofreció al portavoz de los populares, Rafa Mateos, retirar la moción ya que, según incidió, «cruza la línea de buscar responsabilidades y pasa al escarnio». De la misma manera el regidor municipal recordó en su intervención ante la corporación que un día antes del pleno, este miércoles, Licerán ya le había comunicado su voluntad de renunciar al acta municipal, una decisión que Salaya rechazó por su «buen trabajo» en todas las áreas. Por tanto, acordó que el concejal solo sería relevado de su cargo como concejal de Tráfico y como portavoz del equipo de gobierno y que ocuparía ambos cargos María José Pulido, hasta ahora primera teniente de alcalde y concejala de Asuntos Sociales.

A pesar del requerimiento del alcalde, Mateos se mostró contundente en su postura inicial y reiteró su intención de mantener la moción. Justificó su decisión en que comprende «la dificultad que supone ejercer un cargo público» pero defendió que en todo momento debe primar «la necesidad de mantener la ejemplaridad». «Ante un error, ya sea voluntario o involuntario, tiene que haber una consecuencia», concluyó.

Minutos antes de que comenzara la sesión plenaria ya había valorado ante los medios la renuncia a dos de sus cargos y aseguró que no era suficiente porque lo sucedido ha provocado «la repulsa de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cáceres» . Tras el intercambio de intervenciones, la votación se resolvió con tan solo un voto de diferencia. Finalmente, la moción no salió adelante ya que obtuvo once votos a favor (PP, Ciudadanos, Francisco Alcántara y Mar Díaz) y doce en contra (PSOE, Podemos y Teófilo Amores).

En la sesión estuvieron ausentes la concejala de Podemos Consuelo López y el concejal del PP Pedro Muriel. De forma previa tanto Ciudadanos como Díaz y Alcántara ya habían avanzado que apoyarían el cese total del edil. De la misma forma aunque en sentido contrario se habían pronunciado también Podemos y Amores, este último calificó lo ocurrido como una mera cuestión administrativa.

'Ok' definitivo a la subida del IBI

De esta forma, en apenas cinco minutos, se zanjó el asunto en la sesión también breve que no llegó a prolongarse más de una hora. Entre otros asuntos, el pleno dio el visto bueno definitivo aunque con un intenso debate a la ordenanza que provocará un aumento del IBI y el impuesto de vehículos tras resolver las alegaciones --desestimó las de Cáceres Viva y aceptó las de la agrupación vecinal y el círculo empresarial--. También se aprobó una modificación del Plan General Municipal para facilitar los trámites y la burocracia a la hora de instalar un negocio, un área comercial o una gran superficie en la capital cacereña.