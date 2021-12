Hace varios días el alcalde Salaya anunció que este año se celebrarían las cañas del día de Nochebuena. ¿Era necesario anunciarlo con tanta antelación teniendo en cuenta la situación de pandemia en la que nos encontramos cuando los entendidos no hacían más que alertar de los peligros de las concentraciones propias de estas fiestas? De ninguna de las maneras y por lo tanto se puede tildar de imprudente cuando no de ignorante y populista con ánimo de agradar a unos cuantos.

Actualmente se encontrará en una incómoda situación pues los contagios al alza están motivando que algunos ciudadanos suspendan sus cenas de Navidad y restrinjan la de Nochebuena en actos de prudencia dignos de tenerse en cuenta que contradicen la miopía municipal. No se puede entender que mientras los virólogos y demás técnicos especializados en pandemias advierten de los riesgos que se corren y las precauciones que deben adoptarse, recomienden no acudir a concentraciones de mucho personal, extremar el uso de mascarillas y mantener la distancia social, no se puede entender repito que el alcalde publicite una concentración de personas multitudinaria en la que dada su finalidad, tomar cañas, es prácticamente imposible usar la mascarilla y distanciarse de otros.

Parece que algunas autoridades no han querido entender que el relajamiento de las costumbres da lugar a contagios, que estos conducen a mucha gente al hospital, que algunos de ellos ingresarán en UCI y que, desgraciadamente, alguno morirá. ¿Se sentirán responsables de tales desgracias? Menos mal que la nueva variante y su galopante contagio se lo está poniendo fácil para rectificar por muy poco sentido común y de la responsabilidad que se tenga.

Si lo que se pretende es proteger a los negocios de restauración, bares y restaurantes, búsquense otras medidas que les ayuden a superar una crisis que nos afecta a todos, bien en nuestros ingresos bien en nuestra salud mental y física que pueden verse aumentadas por unas cañas.