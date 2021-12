La Junta Local de Seguridad, presidida por el subdelegado del Gobierno, José Antonio García Muñoz, y el alcalde Luis Salaya, acaba de concluir con el acuerdo de que tanto la San Silvestre (prevé 7.000 participantes) como la Cabalgata de Reyes (reúne a miles de personas) mantendrán su previsión (aunque cambiando el recorrido porque Gran Vía está cortada por obras) mientras la "incidencia sigue al alza" en Cáceres, según ha precisado el regidor. Ha dicho que "hay menos restricciones que hace un año" pero que "la transmisión comunitaria es innegable", que "conviviremos con el virus estas navidades y afrontamos una situación notablemente peor que hace unas semanas, aunque los hospitales aguanten mejor porque los síntomas no son tan graves". Salaya sí ha reiterado que "la situación es la que es, la incidencia crece cada día y no parece que vaya a mejorar durante la Navidad".

Frente a esta situación y ante el mantenimiento de todas las actividades previstas en el calendario festivo, el alcalde ha vuelto a llamar "a todo el mundo a la responsabilidad, a ser comedidos y prudentes y a intentar hacer las cosas lo mejor posible estas fiestas en las que sí podremos ver a la familia pero tendremos que ser especialmente prudentes para que esto pueda tener resultados positivos".

En el caso de la San Silvestre Salaya ha pedido a los participantes que "mantengan la mascarilla, que no se la retiren mientras no puedan guardar la distancia de seguridad, es decir, que arranquemos la carrera con la mascarilla y en cuanto nos distanciemos un poco nos la quitemos". Sobre la cabalgata recordó que "aunque estemos en la calle es obligatorio llevar la mascarilla si no se puede guardar la distancia de seguridad".

La Junta Local se celebra para reforzar los dispositivos de seguridad. Está en marcha desde el día 18 y va a prolongarse hasta el 9 de enero. Incluye, como es habitual, la campaña especial en el comercio para evitar robos. El subdelegado destacó el esfuerzo que realizan todos los cuerpos para "tener controlados de la mejor manera posible todos los eventos que se van a celebrar".

García Muñoz se ha referido a la situación sanitaria advirtiendo que en la última semana han vuelto a aumentar el número de casos. En la reunión, sin embargo, se ha evaluado cómo está la situación respecto al año pasado "y la presión hospitalaria -reitera el subdelegado- tanto en número de camas como en camas que están ocupadas en UCI es bastante menor y por lo tanto se trata de apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos, a que se asista a estas actividades pero manteniendo la mascarilla, la distancia y evitar las aglomeraciones".

En cuanto al número de dispositivos, el responsable gubernativo enumeró que la Policía Nacional establecerá 120 efectivos, además de ocho del Grupo Operativo de Respuesta. La Guardia Civil también se desplegará teniendo en cuenta que Cáceres tiene el término municipal más grande de España y no solo se protege la ciudad sino todo el término municipal incluyendo a sus pedanías. De esta manera, la Benemérita con los dispositivos de Tráfico incluidos en todo el perímetro cacereño, incorpora 500 agentes. Por parte de la Policía Local estarán trabajando 38 mandos y 27 responsables de grúas y se realizarán 475 servicios. García Muñoz entiende que el número global "es suficiente para garantizar la seguridad ciudadana". Se trata de un refuerzo de la plantilla acomodándola a sus días de descanso y acumulando el mayor número de personal el 24, 25, 30 y 31 de diciembre y 1 de enero. El subdelegado insistió finalmente en el sentido de la responsabilidad "para evitar que esto vaya a más".