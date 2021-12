Un trabajador de hostelería cobra una media de 1.100 euros brutos en la provincia de Cáceres. A cambio trabaja días laborables, fines de semana, al amanecer, muchas veces de madrugada, e incluso en jornadas no reguladas donde la picaresca lleva en demasiadas ocasiones al abuso de horas. Además, existe una amalgama de categorías que generan situaciones incoherentes: a igual trabajo, distinta nómina. Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han trasladado esta problemática a las negociaciones del convenio colectivo provincial de Hostelería, que empezaron en septiembre. Proponen una subida salarial del 2,5% por dos años, y un pago de 15 euros por cada festivo trabajado (ahora solo corresponde un día de descanso), entre otras cuestiones. La patronal no acepta ninguna subida. Seis reuniones después, los trabajadores acaban de tomar una decisión extraordinaria: harán huelga en Nochevieja.

Diez mil empleados de la provincia están llamados a no acudir a sus puestos en hoteles, cotillones, cenas o locales de copas, desde las 18.00 horas del 31 de diciembre hasta las 6.00 horas del 1 de enero. Y ojo, porque la medida engloba a camareros, cocineros, recepcionistas, personal de limpieza, gobernantas, maîtres, mozos... Queda una última oportunidad: el acto de mediación convocado para mañana jueves entre patronal y sindicatos. Si no hay avances, habrá paro. Se trata de una opción drástica porque la situación viene de lejos. «No es compatible la pretensión de que Cáceres disponga de un sector hostelero de calidad, con salarios anclados hace 20 años», lamentan desde las centrales sindicales.

Hace tiempo que Cáceres quiere un sector turístico fuerte. Durante los últimos años se repite el mantra de que el turismo debe convertirse en el gran motor de la economía a falta de estrategias industriales, y ante alternativas polémicas como el litio. También la provincia aprovecha su medio natural privilegiado como imán de visitantes y arma contra la despoblación. Y sí, la hostelería cacereña ya ofrece alojamientos de gran nivel, una cocina excepcional y ofertas con encanto en cualquier bar. Los turistas responden con llenos en fechas clave, y los propios cacereños reservan mesa y hacen cola en las terrazas. Pero el personal sigue anclado en sus sueldos y condiciones.

«Esta pandemia no ha hecho más que confirmar que el sector de la hostelería es uno de los más precarios. Se lo venimos reiterando a los empresarios. Ellos se quejan de la falta de profesionalidad, de que el sector se ha ido quedando para personas que necesitan sacar un salario rápido. Efectivamente, les respondemos que no pueden pretender tener profesionales si no les pagan debidamente, si están contratados para media jornada y luego deben hacer el doble....», expone Teresa Hernández, secretaria de Acción Sindical de UGT.

Posturas muy distantes

La situación que se vive ahora es un ejemplo. «Proponemos una subida salarial digna del 2,5% para todos los trabajadores, cuando el IPC llega al 5,5. Estamos siendo muy flexibles. Pero la patronal lo que quiere es congelación salarial amparándose en la situación actual de crisis», explica Carmen Suárez, secretaria de Acción Sindical de CCOO. «No comprendemos ese bloqueo porque el sector ha recibido ayudas, ha recuperado la clientela y está a la vista de todos las cifras que se alcanzan en hoteles, restaurantes...», subraya Máximo Blanco, responsable del Sector Empresa Privada en CSIF. «La patronal solo acepta congelar este año los salarios y una mínima subida para el próximo a costa de un incremento de la jornada. A las plantillas no se les puede pedir trabajar más», sostiene Blanco.

Las centrales sindicales recuerdan los «esfuerzos» dirigidos a salvar la hostelería en la pandemia (ERTES, subvenciones, supresión de tasas de terraza, IBI...). «Pero nosotros nos preguntamos, ¿quién salva a los trabajadores?», inquiere Teresa Hernández. Por ello, el lunes tomaron la decisión de convocar la huelga de Nochevieja durante una asamblea a la que asistieron un centenar de delegados del gremio. «Los empleados son los que más empatizan con las empresas, saben la situación que han pasado, ellos mismos se han mostrado muy flexibles para amoldarse a cierres, ERTEs parciales... Han trabajado mucho para adoptar las medidas sanitarias, pero también conocen la actividad que vuelven a tener sus negocios y demandan lo que les corresponde», matiza Hernández.

De hecho, las centrales sindicales critican que, frente a esta «recuperación» de los beneficios y la «subida generalizada» de los precios, la patronal no se ha movido «un ápice» de su posición «egoísta» y no ha mostrado «ninguna sensibilidad» ante las necesidades del personal.

Las empresas tampoco admiten la eliminación de la doble escala salarial existente en el sector, que discrimina a unos profesionales frente a otros. «Este punto ya se recoge en el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para la Hostelería (ALEH), pero en la provincia de Cáceres se ponen trabas un año tras otro para no incorporarlo al convenio», denuncia Carmen Suárez. Mientras continúen estas categorías distintas según el lugar de trabajo (un hotel, un bar...), dos trabajadores que hagan exactamente la misma función seguirán recibiendo distinto salario.

Pero además prolifera una ilegalidad encubierta. «En muchos establecimientos, los empleados tienen en sus contratos una categoría inferior a la que les corresponde por las funciones que realizan», critican desde UGT. «A un camarero o a un cocinero les dan de alta como ayudantes. Es un abuso profesional pero también un fraude absoluto a la Seguridad Social», lamenta Máximo Blanco, de CSIF. Las grandes empresas están más vigiladas por los sindicatos, por eso estas ilegalidades se dan más en los pequeños negocios de un sector atomizado.

Los festivos tampoco tienen una remuneración especial. La patronal, que de momento no quiere pronunciarse públicamente, se niega a la petición de 15 euros por festivo trabajado. Además, los trabajadores piden una regulación de temas como la nocturnidad, ya que también en este caso existe discriminación entre los distintos empleados.

Los sindicatos afirman que todo ello explica por qué la hostelería está quedando para estudiantes y jóvenes que van de paso y solo pretenden sacar un dinero por tiempo limitado. Mientras, los trabajadores veteranos del sector ven que no tienen relevo y que deben seguir asumiendo altas cotas de servicio, calidad y entrega, que tampoco están debidamente remuneradas. Por ello, al reactivarse la hostelería tras la pandemia, muchos locales no han encontrado personal. Es una especie de círculo vicioso.

De ahí que los sindicatos hagan «un último llamamiento a la patronal» para que aproveche el acto de mediación y se siente a negociar «con una actitud real de querer llegar a un acuerdo, renunciando a posiciones de máximos». Mañana se sabrá si hay acuerdo o huelga.

Hablan los profesionales con experiencia

FERNANDO DÍAZ: «NO SE CUIDA LA MANO DE OBRA»

Fernando Díaz tiene 46 años y lleva 17 trabajando en la hostelería, un sector que ya conoce como la palma de su mano porque además ejerce como delegado sindical. «Se actualiza todo, los materiales, los precios…, pero los salarios siguen igual que hace veinte años. Sabes que hoy estás pero mañana quizás no», lamenta. Precisamente, el hecho de que «no se cuide» la mano de obra, y que muchas empresas prioricen la obtención de beneficios frente a un buen servicio, «no ayuda a retener a los profesionales». En su opinión, la calidad se basa muchas veces «en el buen ambiente entre los compañeros, que nos echamos una mano». Por eso ve necesario que la patronal flexibilice su postura «para asegurar el futuro de un sector fuerte». «El empresario puede afrontar esta subida en proporción a su escalada de clientes y de precios. Es justo que esos beneficios repercutan también en la plantilla, que trabaja más que nunca».

JUAN JOSÉ CINTADO: "VAMOS PARA ATRÁS, ESTAMOS SIN RELEVO"

Con 59 años de edad y 45 de experiencia en el gremio, Juan José Cintado basa buena parte del éxito de la hostelería cacereña en el trabajo de sus compañeros, que sin embargo no se valora. «Vamos para atrás», lamenta. «Las plantillas estamos unidas, nos esforzamos, sacamos adelante el trabajo, pero las empresas no priman la profesionalidad ni la experiencia». «Los que vamos siendo mayores --continúa--, hemos formado a muchos jóvenes un año tras otro, pero al final no se contratan, les ofrecen condiciones precarias y la gente solo está de paso. Lo dicho, vamos para atrás», reitera. Al final, los empleados de más trayectoria siguen al pie del cañón, cubriendo esas situaciones, sin relevos, «y esa falta de perspectiva provoca trabajadores quemados por mucho que nuestro empleo nos guste». «Es de justicia un salario a la media de nuestro esfuerzo, y no puede ser que las empresas siempre aleguen pérdidas», recrimina.

RICARDO NEVADO: "LA PATRONAL SE HA QUEDADO ATASCADA"

Extremadura quiere fomentar el turismo, ahora que lo sostenible se ha convertido en un gran atractivo. «Y eso está muy bien, pero hay que cuidarlo, trabajarlo, dar calidad y formar a los trabajadores para ofrecer un servicio acorde con lo que merecen tanto Cáceres como Extremadura. El problema es que partimos de un sector precario, en el que necesitamos que compensen nuestros esfuerzos». Así lo explica Ricardo Nevado, de 54 años, 34 de ellos dedicados a la hostelería. Él sabe lo que son jornadas maratonianas de lunes a domingo. «Los salarios no están acordes al trabajo que realizamos. La patronal se ha quedado atascada. Una lástima, porque la pandemia ha sido muy dura tanto para los empresarios como para los empleados, y hemos logrado recuperar una buena velocidad de trabajo. El cliente se queda encantado con los servicios en Cáceres. Necesitamos avanzar», afirma.