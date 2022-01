El juicio a la banda que robó en ocho negocios de Cáceres en dos noches se celebrará la próxima semana después de que fuera pospuesto al no llegar a un acuerdo entre las partes. En un primer momento la vista estaba fijada para el 19 de noviembre del pasado año pero fue aplazada al 22 de noviembre por motivos que no trascendieron. Esa última jornada no se alcanzó una conformidad y se fijó una nueva fecha para que se produjera, ya este año, el 13 de enero.

En este caso, la fiscalía provincial pide entre seis y siete años de prisión para los tres integrantes de una banda de Badajoz acusados de robar en ocho locales del entorno de Cabezarrubia y Moctezuma en dos madrugadas. Según recoge la calificación del ministerio público, a la que ha tenido acceso este diario, se les imputa un delito continuado de robo de fuerza en las cosas en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura con cinco años para dos de ellos y seis años y tres meses para el tercero y un segundo delito de pertenencia a banda criminal con nueve meses de prisión para cada uno. Los tres acusados por los robos cuentan con antecedentes por delitos similares. De esta forma, de acuerdo a lo que recoge el escrito de la fiscalía, los hechos que se les imputan ocurrieron en enero de 2018 en las madrugadas del 18 al 19 y del 21 al 22. Los tres acusados se desplazaron desde su residencia en Badajoz hasta Cáceres donde en horario de cierre accedieron a los locales del Cabezarrubia, conocido popularmente como Eroski. Así, en la primera noche del 18 al 19 accedieron al bar Paseo Central en la avenida París tras romper el bombín y forzaron la máquina de tabaco (100 euros) y dos máquinas recreativas (1.300 euros) para coger la recaudación. También se llevaron la caja (310) euros) y dos botellas de whisky. A continuación, entraron en la tienda Hambre Canina y se llevaron 300 euros, de la Pastelería Burgos se llevaron 400 euros y la caja de la máquina de tabaco (1.159 euros). De la peluquería Nueva Imagen se llevaron dos máquinas y 150 euros y de la clínica Salubria 1.200 euros y dos ordenadores. En la segunda noche, dos días después, volvieron a repetir la misma acción pero en la avenida Isabel e Moctezuma. De la clínica Dentalife se llevaron 650 euros, de Seimar, una caja fuerte con 13.150 euros, 3.600 euros que estaban en los cajones y 2.540 de un club de fútbol y numerosos productos de electrónica.