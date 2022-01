Es importante que los adultos puedan compartir juegos con sus hijos. La diversión se convierte en un terreno común donde las relaciones se estrechan y la familia se encuentra. Ahora bien… ¿Qué pasa si mi hijo adora la robótica? ¿Cómo me uno? ¿Cómo le apoyo? ¿Entiendo algo cuando llega de extraescolares y me cuenta sus avances? ¿Qué le regalo? ¿Cómo elegir un buen robot? «Uno de los aspectos más importantes de la educación es compartir tiempo de calidad, proyectos y aficiones con los hijos, y muchas veces las nuevas tecnologías lo ponen difícil. Precisamente por la demanda que nos hacen llegar las familias, acabamos de iniciar los Talleres de Robótica para Padres y Madres».

Así lo explica Helena Guerra, responsable de Coconet (centro cacereño dedicado al desarrollo de la realidad y el talento). Durante la sesión inicial han realizado una introducción a la robótica educativa, «su por qué y cómo», y han comenzado a trabajar con ‘Scratch’. Las próximas clases se dedicarán a ‘Edison’ o ‘Microbit’. Están prácticamente arrancando, de modo que aún pueden sumarse nuevos alumnos.

«Planteamos unas primeras nociones para que los padres comiencen a orientarse en la robótica y luego sigan desarrollándola en familia. Porque es importante que sepan elegir el robot, la placa o el programa adecuado para sus hijos. Muchas veces están dispuestos a gastar un dinero innecesario, que no cumplirá su objetivo si los padres no acompañan en el proceso de descubrimiento», subraya.

Y es que, para programar, puede ser más adecuado simplemente un programa como ‘Scratch’, o un simulador como ‘Makecode for Microbit’, o una placa de desarrollo sencilla... «Existen muchas opciones, demasiados productos parecidos y algunos no son más que juguetes», advierte Helena Guerra.

Pero no hay que asustarse. «Conocimientos de robótica, de programación y pensamiento computacional no tienen prácticamente ninguno de los adultos que vienen. Unos manejan el ordenador más rápido, otros entienden antes los conceptos... Se trata de tener una base para manejarse con nociones básicas», aclara la responsable. Además, a nadie escapa que la robótica ha llegado para quedarse, que no es una simple moda. Se está introduciendo en el currículum, se contempla en la Ley de Educación e irá incrementando su presencia.

Premios nacionales

De hecho, Coconet lleva años desarrollando cursos de robótica para niños, y periódicamente consigue destacados puestos nacionales en los torneos más importantes como ‘First Lego League’, ‘WRO’ (World Robot Olympiad Spain), RoboRAVE Ibérica o, como novedad en el campo de la Inteligencia Artificial, AIVERSE.

Puesto que la educación abarca otros muchos aspectos, Coconet también desarrolla los ‘Encuentros de Madres y Padres’ sobre temas habituales en el desarrollo evolutivo de los hijos. La próxima sesión será este mes y se dedicará precisamente a la educación del talento. «Para desarrollarlo es importante la autoestima, la comunicación, tener claros los límites y los roles…», subraya Helena Guerra. Cuestiones que inquietan a muchas familias en un mundo que evoluciona en todos los sentidos a velocidad de vértigo.