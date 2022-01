El Ayuntamiento de Cáceres comenzó ayer las reparaciones de mejora en la red de abastecimiento y saneamiento en la zona centro de la ciudad que, con la finalidad de mejorar el servicio de aguas, reducir averías, evitar pequeñas inundaciones en las vías y generar una mayor eficiencia, suponen una inversión global de 1.100 euros, que corresponden a las inversiones del año 3 del contrato de la concesionaria, Canal de Isabel II.

Según indicó el concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, el consistorio cacereño está llevando a cabo una «importante inversión en el sistema de abastecimiento de agua del municipio cuyo objetivo es reducir las fugas y averías, generar un mayor ahorro y mejorar la sostenibilidad, mediante la sustitución de antiguas tuberías».

Los trabajos del cambio de las canalizaciones ya se pueden observar en la calle Gil Cordero, también se ejecutarán en la ronda San Francisco y Aldea Moret en los próximos meses. Así, hasta el 10 de marzo se sustituirán las cañerías de los pares de Gil Cordero para lo cual se cortará la calle en dirección a Ruta de la Plata, en el tramo comprendido entre la plaza de América y la calle Gómez Becerra.

Aldea Moret, ronda de San Francisco o Doctor Marañón, también incluidas

Tras dichas obras, desde marzo hasta agosto, se reemplazarán las canalizaciones de la calle Argentina y parte de la avenida de Alemania. En abril comenzarán las tareas para renovar la red de la ronda de San Francisco y avenida del Brocense inclusive la plaza de Conquistadores, que prevén finalizar en octubre. Desde ese mes y hasta la primavera de 2023 se acometerá el relevo de las conducciones de las vías Doctor Marañón, Rodríguez Moñino y Maluquer. Igualmente se programa la mejora de los desagües en el entorno de la rotonda de la avenida de la Constitución.

«En el ayuntamiento somos conscientes de las molestias que generan muchísimas veces las obras del municipio. Le pido paciencia a la ciudadanía por los cortes de tráfico, recordando la necesidad y la importancia de los mismo», dijo el edil. Por ello, «hemos intentado coordinar los cortes ahora y no durante las navidades». Finalmente, Licerán expresó que «con los cambios que se van a desarrollar, los residentes lo notarán».

Al ser preguntados por cómo prevén que afecte las labores de rehabilitación en la red de abastecimiento y saneamiento en esta céntrica calle de la localidad, la residente Isabel Zaballos afirmó que beneficiará a todos: «Entiendo que esto es necesario, tenemos que aguantar y es algo que agradeceremos con el tiempo», indicó antes de entrar en un supermercado para hacer la compra de la semana. «Para mí no es un problema porque no tengo coche», aseguró Antonio, un vecino de la zona que tomaba café en la terraza de un bar, «pero para el que sí lo tenga imagino que le dará más dolores de cabeza», manifestó a este periódico.

Los residentes explican que las molestias conllevará mejoras en la red

Sin embargo, no todos opinan lo mismo. «El polvo, el ruido, la suciedad y los malos olores que desprende la obra se cuelan en los pisos. También me afecta el corte del tráfico, porque daré más vueltas con el coche. Estas cosas son molestas pero no nos queda otra que aceptarlas», comentó Manuel.

En una postura intermedia está Laura. «No sabemos cómo nos va a afectar, lo que más me preocupa es el tiempo de ejecución. Entiendo que es clave para evitar algún mal mayor», señaló.