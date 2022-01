Luis Salaya ha defendido esta mañana su política en favor de los jóvenes después de que ayer el portavoz del PP, Rafa Mateos, le exigiera que frenara la emigración en esa franja de edad. "No voy a decir que utilizaba datos falsos porque no utilizaba ningún dato, pero daba una información que no es veraz, porque la emigración llegó a alcanzar a un 20% de los jóvenes de la ciudad durante los dos gobiernos de Elena Nevado", ha asegurado el alcalde.

El regidor ha dicho que esta tendencia se ha frenado hasta el punto de que ahora "el saldo sigue siendo muy ligeramente negativo. Hemos perdido en los últimos dos años y medio apenas una treintena de jóvenes en el saldo total y esto se debe básicamente a que la creación de empleo". La reducción de los datos del paro "se está focalizando muy directamente en jóvenes que encuentran trabajo en la ciudad por primera vez en décadas y que mejoran los datos de paro", ha comentado Salaya, que ha reiterado: "Por primera vez en mucho tiempo la ciudad mejora sus datos en cuanto a permanencia de jóvenes en la ciudad y mejora los datos de empleo entre la juventud muy notablemente". Ha añadido que confía en que esta línea que ya viene repitiéndose desde hace varios trimestres y ya puede considerarse una tendencia "esperemos que dentro de 10 años cuando miremos atrás veamos esto tan solo como el inicio de un proceso de recuperación que terminará no solo con que los jóvenes no se vayan sino que vengan a vivir a nuestra ciudad porque hagan falta más jóvenes porque aquí se genere mucho empleo para ellos. Y en esa línea van los proyectos por los que apuesta este equipo de gobierno, tanto los que tienen que ver con las energías renovables como los que tienen que ver con la programación y el asiento en la ciudad de grandes proyectos relacionados con las nuevas tecnologías y los nuevos sectores".