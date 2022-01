Las obras de la plaza de toros "no se están retrasando intencionadamente ni se están retrasando", ha manifestado el alcalde Luis Salaya, en respuesta a las declaraciones de ayer del portavoz del PP, Rafael Mateos, que acusó al equipo de gobierno de ralentizar la reforma del coso y, con ello, evitar la vuelta de los festejos taurinos a la ciudad. El mandatario municipal justificó la situación diciendo que "son unos procedimientos muy difíciles porque es un edificio que es patrimonio histórico, que es muy importante. Es un edificio protegido que tiene unas condiciones que han hecho que el proceso sea más lento, que haya que revisar proyectos, que haya que cambiar la estrategia con la que se afrontaba y en cuanto sea posible iniciar las obras se van a iniciar. Confiamos en que será pronto. En cuanto se pueda. Este expediente no ha parado en ningún momento, que ha estado avanzando. Se presentó un primer proyecto que hizo el ayuntamiento, que luego acordamos con la diputación uno nuevo porque la Comisión Provincial de Patrimonio así lo sugirió y se abordó un estudio más respetuoso, que intervenía con menos impacto en la reparación de la cubierta , se está trabajando en eso y entre el ayuntamiento y la diputación se está sacando adelante".

Salaya insiste en que "no se están retrasando desde el equipo de gobierno, al contrario, cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos una plaza de toros cacereña que amenazaba ruina y que no había abierto ni un solo expediente para intentar repararla. Era la realidad. Es lo que dejó Rafa Mateos después de gobernar toda la legislatura y es lo que nos encontramos cuando llegamos. Entiendo que al señor Mateos le preocupan más los toros que a mí. A veces cuando le escucho tengo la sensación de que solo le preocupan los toros, pero de hacer, hacer, hacer, no habían hecho absolutamente nada".

Y en clave política remata: "Entiendo que ahora, que les amenaza Vox y que les respira la ultraderecha en el cogote se interesa mucho más por estos temas. Pero durante las dos legislaturas que gobernaron se dejaron caer la plaza de toros. E independientemente de que te gusten más los toros o menos, lo que sí fue una vergüenza es dejar que un edificio histórico se deteriorara como se deterioró sin hacer nada por mantenerlo".