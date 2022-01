La modernidad siempre trasciende a las generaciones. Aquellos que piensan que innovan pueden tomarse esa licencia en su ingenuidad porque no han explorado lo suficiente. Todo, absolutamente todo, está hecho. Si suena irreverente, si resulta refrescante, si las letras son libres, sin pleitesía, con toda probabilidad ya lo eran hace décadas y similar verdad reside en lo contrario. Lo que se cocinó en los estudios y en las salas en su momento, si cumple esos requisitos, habrá envejecido de la mejor de las maneras. Y no hay mejor forma de rendirle homenaje que reivindicarlo. Pasen los años que pasen.

Visto y no visto, tres nombres de aquella Nueva Ola que partió de Cáceres han querido ejercer su tributo particular recopilando temas de hace treinta años y canciones grabadas en el último año a modo de paradoja consciente o no de ese abrazo entre el pasado y el presente. La banda que nació en el 91 de tres míticos Coup de Soupe, Abelardo Martín, Juan Carlos Martínez y Diego Ariza, fallecido en 2013, recupera su repertorio en formato físico en una edición de 200 ejemplares en vinilo. «Era vinilo o no era nada», zanja tajante Abelardo. Él mismo junto a Juan Carlos Martínez han sido los artífices de la idea junto al que en su momento fue manager de la banda Paco Lobo, de Lobo Records.

‘Los Sobrinos’, recuerda Martínez, nacieron como respuesta a aquellos noventas del bakalao. Su particularidad residía en que cambiaron la batería por una caja de ritmos e incorporaron las midi. A todo ello, sumaban también el desparpajo, reconocen. Fueron residentes en la Torre de Babel y tocaron en La Cuerda y La Fontana. «Ensayábamos en las salas».

Ambos, Martín y Martínez, forman parte de la resistencia ochentera que huye de la nostalgia y aseguran que esta iniciativa nace desde una visión actual, ya que por un lado recupera canciones grabadas en los 90 en cassette de cuatro pistas aunque masterizadas para mejorar el sonido y aporta tres en digital grabadas en los dos últimos años. También, para sorpresa, incluye un bonus con un tema en directo que grabaron los Coup de Soup en el Gran Teatro en 2002.

El proyecto se ha cocinado en cuestión de meses en el último año. Además, insisten ambos en que todo se ha hecho de forma modesta, «sin pretensiones» y «desde casa». «Es un homenaje a nosotros mismos y a los que nos acompañaron en aquella época», sostiene Martínez. En esta primera --y quién sabe si única-- tirada, se han lanzado 200 copias. La previsión es que se presente el trabajo en su conjunto con sus protagonistas en la sala Boogaloo el 27 de enero.