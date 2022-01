«Hay que cumplir estrictamente con la ordenanza de terrazas». En esos términos avanzó este viernes la portavoz del equipo de Gobierno, María José Pulido, que a partir de marzo expira el permiso especial que el ayuntamiento concedió durante la pandemia a los bares para que incrementaran los aforos y las dimensiones de sus terrazas para hacer frente a las secuelas económicas de la época del confinamiento.

Desde que se inició la crisis sanitarias los locales de hostelería que lo han solicitado han visto temporalmente ampliados sus veladores o incluso se han expedido autorizaciones para que locales que no tenían pudieran instalar terrazas durante un periodo de tiempo. No obstante, dos años después asociaciones como Extremeños contra el Ruido han reiterado la petición para que los veladores regresen a su estado original ya que la situación de crisis ya no es comparable con la del 2020.

Así, precisó Pulido que este mes de febrero se hará una prórroga y a partir de marzo deberán volver a la situación previa a la pandemia en lo que a sus terrazas se refiere. «Queremos que los ciudadanos puedan andar sin chocarse con las sillas y que los vecinos puedan descansar sin ruido excesivo y creemos que puede haber un equilibrio perfecto entre las empresas y la vida de los ciudadanos cumpliendo la ordenanza», concluyó la concejala.